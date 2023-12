Randalierer Paar randaliert in Hotel – Mann schlägt Polizist ins Gesicht

Duisburg Ein Paar hat in einem Hotel in Duisburg laut randaliert. Als die alarmierte Polizei hinzukam, rastete ein 31-Jähriger dann vollkommen aus.

Mächtig Ärger für eine Streifenwagenbesatzung hat es am späten Mittwochnachmittag an einem Hotel in Duisburg-Neudorf gegeben.

Gegen 17.20 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil ein Paar in einem der Hotelzimmer an der Klöcknerstaße laut randalierte. Die Beamten geleiteten den Mann und die Frau hinaus.

Vor dem Hotel wollte die Frau aber mit dem 31-Jährigen nichts mehr zu tun haben. Dafür zeigte dieser jedoch wenig Verständnis. Daraufhin schritten die Polizisten ein und stoppten den alkoholisierten Mann, der dann die beiden Einsatzkräfte beleidigte.

Weil der 31-Jährige nicht zu beruhigen war, brachten ihn die Einsatzkräfte ins Gewahrsam im Polizeipräsidium. Dort schlug und trat er aber weiter wild um sich. Einen Polizisten erwischte er dabei im Gesicht und verletzte ihn. Mit einer Anzeige im Gepäck verbrachte der Mann nach erfolgter Blutprobe die Nacht in einer Gewahrsamsamszelle.

Auch Mann aus Duisburg-Beeck greift Polizeibeamten an

Dort musste auch ein 40-Jähriger aus Beeck schlafen. Er hatte gegen 23 Uhr an der Schleiermacherstraße nach einer Ruhestörung nach dem Finger eines Polizeibeamten gegriffen, weil er sich nicht ausweisen wollte. Auch er kassierte eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstandes.

