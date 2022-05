Osttangente: Gegner laden zum Rundgang auf dem Deich

Zu einem weiteren Informationsrundgang über die geplante Trasse der Osttangente laden die Gegner am kommenden Samstag, 7. Mai, ein. Das Bild entstand beim Treffen am 6. März.

Duisburg. „Widerstand von unten“ will das Aktionsbündnis gegen die Osttangente organisieren. Diese Aktionen planen die Gegner der umstrittenen Trasse.

Das Aktionsbündnis „Keine Osttangente“ lädt zu seinem dritten Informationsrundgang auf dem Deich in Rheinhausen ein, am kommenden Samstag, 7. Mai. Treffpunkt ist um 15 Uhr der Ruderclub an der Fährstraße 27 in Rheinhausen.

„Der Protest muss weitergehen“, so die Gegner der umstrittenen Trasse, die von der Brücke der Solidarität entlang des Rheins zur A 40-Anschlussstelle Homberg gebaut werden soll. „Von den großen Parteien enttäuscht, wollen viele Menschen selber aktiv werden, den Druck auf die Politiker erhöhen“, schreibt das Aktionsbündnis.

Gegner wollen „Widerstand von unten“ gegen die Trasse organisieren

Am 31. Mai hatte sich eine Mehrheit des Stadtrates dafür ausgesprochen, für die kommenden zwei Jahre 600.000 Euro in eine vertiefende Planung auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie der Duisburger Infrastrukturgesellschaft (DIG) freizugeben. Ziel des „Widerstands von unten“ müsse es sein, das Rheinvorland als Frischluftschneise, Naturschutz- und Naherholungsgebiet zu erhalten. Die tags zuvor bei einer Versammlung der Gegner auf dem Rheinhauser Marktplatz verabschiedete Resolution, in der die Einstellung der Planung gefordert wurde, hatte keinen Erfolg.

Einen weiteren Info-Rundgang mit anschließendem Treffen bei Kaffee und Kuchen im Ruderclub soll es am Samstag, 9. Juli, geben. Folgen könnte am 20. August ein Deichfest als weiteres Zeichen des Protestes gegen die Osttangente. Dort können sich alle Vereine auf dem Deich vorstellen, weitere Organisationen und Parteien mit Infoständen beteiligt sein.

