Ostern im Zoo Duisburg – diese besondere Führung ist geplant

An diese ehemaligen Bewohner des Duisburger Zoos werden sich bestimmt viele erinnern.

Ferdinand, Kifaru und Co- Ehemalige Duisburger Zootiere

Duisburg. Der Zoo Duisburg bietet in den kommenden Wochen zwei Themenführungen an. Rundgänge sind im März und am Osterwochenende geplant. Die Details.

Der Zoo Duisburg bietet im März und April zwei Themenführungen für Besucher und Besucherinnen an. Am 4. März geht findet der Rundgang „Die Letzten ihrer Art“ statt. Dabei soll es um Tiere gehen, die hochbedroht sind. Bei der von Pflegern begleiteten Tour erfahren Besucher, was Zoologische Gärten konkret für den Artenschutz tun und wie global verknüpfte Zuchtprogramme funktionieren.

Am Karsamstag, 8. April, findet die Führung „Rund um’s Ei – eine Osterführung“ statt. Warum legen Tiere Eier, gibt es im Tierreich auch bunte Eier und welche Tiere legen überhaupt Eier? Diese und weitere Fragen sollen von Tierpflegern bei einem Rundgang geklärt werden.

Für beide Veranstaltungen gilt: Eine vorherige Buchung über den Online-Shop des Zoos ist erforderlich. Der Preis für die einstündige Führung beträgt sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Hinzu kommt der reguläre Eintritt für den Tierpark. Die Führung starten um 12 Uhr am Haupteingang.

