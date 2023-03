Das äußerst beliebtes Osterfeuer der St. Sebastianus Schützenbruderschaft soll auch in diesem Jahr in Huckingen brennen.

Veranstaltungen Osterfeuer 2023 in Duisburg: Der große Termin-Überblick

Duisburg. Über 60 Osterfeuer sollen am Osterwochenende im Duisburger Stadtgebiet brennen. Alle Termine und Adressen in unserem großen Überblick.

Von Karsamstag bis Ostermontag brennen wieder zahlreiche Osterfeuer in Duisburg. Wie in jedem Jahr gibt es für die Veranstalter einiges zu beachten. Eine Übersicht über die Osterfeuer im Stadtgebiet und die wichtigsten Regeln.

Traditionell werden an Karsamstag, in diesem Jahr der 8. April, die meisten Osterfeuer entzündet. In diesem Jahr laden wieder Vereine, Verbände, Kirchen und Nachbarschaftsverbänden zu einem geselligen Beisammensein mit Blick auf die Flammen ein. Die Stadt Duisburg hat 66 Anmeldungen registriert, im Vergleich zum Vorjahr blieb die Zahl stabil. Somit bewegt sich die Zahl der Veranstaltungen auf nach der Corona-Pause auf einem konstanten Niveau. Allerdings: 2018 waren es noch 96 Anmeldungen, 2019 gab sogar es noch 115 Osterfeuer über die Stadtteile verteilt.

Osterfeuer in Duisburg: Was ist zu beachten?

Was zu beachten ist: Die Brauchtumsfeuer mussten vier Wochen vor dem Abbrennen bei der Stadt Duisburg angemeldet werden. Wichtig ist, dass die Feuer ausschließlich als öffentliche, für jedermann zugängliche Veranstaltung durchgeführt werden dürfen. Der schöne Brauch kommt aber nicht bei jedem gut an: Der Naturschutzbund (NABU) kritisiert vor allem, dass die Feuer zu „Scheiterhaufen“ für Käfer, Wildbienen, Hasen, Kaninchen, Igel, Spitzmäusen und weiteren Arten werden können.

Aus diesem Grund empfiehlt die Stadt allen Veranstaltern, das Schnittgut vor dem Verbrennen noch einmal umzuschichten, damit die Tiere die Möglichkeit haben unter dem Holz hervorzukriechen und sich einen anderen Platz zu suchen. In der Regel wird das Brennmaterial ein paar Tage vorher schon aufgetürmt und geschichtet. Sollten Vogelnester zwischen dem Material zu sehen sein, dann darf das Feuer nicht entzündet werden. Die Nester genießen nach dem Bundesnaturschutzgesetz hohen Schutz.

Außerdem darf nicht jedes Holz verbrannt werden. So gilt für die Veranstalte, dass nur Holz von Baum- und Strauchschnitt werden darf, das trocken und unbehandelt ist. Die Stadt gibt hierzu eine klare Empfehlung ab: „Das Verbrennen von beschichtetem, behandeltem Holz wie beispielsweise behandelte Paletten und Schalbretter sowie sonstige Abfälle (zum Beispiel Altreifen) ist verboten.“

Hier die Übersicht der Veranstaltungen am Osterwochenende in Duisburg:

Wann finden in Duisburg 2023 Osterfeuer statt? Die Termine für die Mitte

SPD Ortsverein Neuenkamp/Kaßlerfeld, Essenberger Str./Rheinberger Ring, Neuenkamp: Karsamstag, 8. April, 17 bis 21 Uhr

Kath. Liebfrauen-/Karmelgemeinde, Karmelplatz 1, Altstadt: Karsamstag, 8. April, 20.30 bis 22 Uhr

Kirchengemeinde Duisburg-Neudorf-West, Neudorfer Markt 22, Neudorf: Karsamstag, 8. April, 21 bis 22 Uhr

SC Preußen Duisburg 1901 e.V., Futterstr. 30, Duissern: Karsamstag, 8. April, 16 bis 22 Uhr

SPCA-Duisburg e.V., Ruhrdeich 351, Duissern: Karsamstag, 8. April, 17 bis 22 Uhr

Pfarrei Liebfrauen, Ludgeriplatz, Neudorf: Karsamstag, 8. April, 20 bis 22 Uhr

Duisburger Werkstatt, Liebigstr. 70, Hochfeld: Ostersonntag, 9. April, 16 bis 22 Uhr

Ev. Kirchengemeinde Alt-Duisburg, Josef-Kiefer-Str. 6, Altstadt: Ostersonntag, 9. April, 16 bis 22 Uhr

Amateur-Schwimm-Club Duisburg e.V., Kruppstr. 32a, Neudorf: Ostersonntag, 9. April, 16 bis 21 Uhr

Die Osterfeuer im Duisburger Norden

Nachbarschaftsgemeinschaft, Am Ingenhammshof 1, AWO Integrations gGmbH, Meiderich: Karsamstag, 8. April, 16 bis 19 Uhr

Ev. Kirchengemeinde Obermeiderich, Emilstr. 27-29, Obermeiderich: Karsamstag, 8. April, 19.30 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Clarenbachstr. 10, Walsum: Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

HSV Ruhrort-Meiderich-Berg e.V., Schlickstr. 54, Meiderich: Karsamstag, 8. April, 16 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Beerenstr. 49, Neumühl: Karsamstag, 8. April 17.30 bis 21.30 Uhr

Kath. Kirchengemeinde Propstei St. Johann, Rennerstr. 18, Alt-Hamborn: Karsamstag, 8. April, 19 bis 21 Uhr

SV Beeckerwerth, Haus-Knipp-Str. 57a, Beeckerwerth: Karsamstag, 8. April, 20 bis 22 Uhr

Erster Meidericher Kanu-Club, Emmericher Str. 245, Meiderich: Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

Straßengemeinschaft, Emmericher Str. 298-300, Meiderich: Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

Ev. Bonhoeffer Gemeinde Lutherkirche, Wittenberger Str. 15, Röttgersbach: Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

Ev. Kirchengemeinde Ruhrort-Beeck, Ostackerweg 70, Bruckhausen: Karsamstag, 8. April, 21.45 Uhr

BSV Aldenrade-Fahrn, Kurfürstenstraße 134, Walsum: Karsamstag, 8. April, 14 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Kaiserstr. 177, Alt-Walsum: Ostersonntag, 9. April, 17.30 bis 22 Uhr

Agricultura e.V., Obere Holtener Str. 62b, Neumühl: Ostersonntag, 9. April, 18 bis 22 Uhr

Aktionsgemeinschaft Neumühler Kaufleute, Gerlingstr., Fuchsplatz, an der Taubenhalle, Neumühl: Ostersonntag, 9. April, 19 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Sassenhof, Sasstenstr. 29, Wehofen: Ostersonntag, 9. April, 20 bis 22 Uhr

Hegering Hamborn/Walsum in der KJS DU eV., Kaiser-Friedrich-Str. 360, Obermarxloh: Ostermontag, 10. April, 18 bis 23.59 Uhr

Ev. Bonhoeffer Familienzentrum, Kaiser-Friedrich-Str. 377, Röttgersbach: Ostersonntag, 9. April, 18 bis 22 Uhr

Die Termine der Osterfeuer im Duisburger Westen

Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen, Borgschenweg 11a, Rumeln-Kaldenhausen: Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

TV Kaldenhausen 05 e.V., Am Westrich 27, Rumeln-Kaldenhausen: Karsamstag, 8. April, 20 bis 22 Uhr

Angelfreunde Rheinhausen, Borgschenweg 11, Rheinhausen: Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

Ev. Emmauskirchengemeinde Auf dem Wege, Peschmannstr. 2, Rheinhausen: Karsamstag, 8. April, 17.30 bis 22 Uhr

Ev. Emmauskirchengemeinde, Lutherstr. 5, Rheinhausen, Karsamstag, 8. April, 19.30 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Friedhofallee 10b, Friemersheim, Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Friemersheimer Str. 32, Rumeln-Kaldenhausen, Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

RuFv Ziethen Trompet e.V., Leutfeldstr. 18, Rumeln-Kaldenhausen: Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Burgfeld 201, Bergheim: Karsamstag, 8. April, 19.30 bis 22 Uhr

Siedlergemeinschaft Rumeln, Dorfstr. 38, Rumeln, Karsamstag, 8. April, 19 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Asberger Str. 112, Rheinhausen: Ostersonntag, 9. April, 18 bis 22 Uhr

KG Narrenzunft Homberg 1957 e.V., Bruchstr. 317, Homberg: Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

Baerler Heimat-Bürgerverein, Niederhalener Dorfweg, Baerl: Karsamstag, 8. April, 17 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Bendweg, Baerl, Karsamstag, 8. April, 19 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Königstr. 35, Homberg: Karsamstag, 8. April, 16 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Orsoyer Str. 5, Baerl: Karsamstag, 8. April, 16 bis 22 Uhr

Interessengemeinschaft, Am Westerfeld 7, Baerl, Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

Netzwerk Mitte Moers e.V., Uettelsheimer Weg 4, Baerl: Karsamstag, 8. April, 16 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Elisenstr. 43, Baerl: Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Hofstr. 6, Baerl: Karsamstag, 8. April, 19 bis 22 Uhr

Anglerinteressengemeinschaft Eick 1982, Am Westerfeld 30, Baerl: Karsamstag, 8. April, 17 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Grafschafter Str. 154, Baerl: Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

RV Homberg 1960 e.V., Hattropstr. 117, Baerl: Karsamstag, 8. April, 17 bis 21 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Elisenstr. 7, Baerl: Ostersonntag, 9. April, 18 bis 22 Uhr

Brieftaubenreisevereinigung Moers e.V., Elisenstr. 8, Baerl: Ostersonntag, 9. April, 19.30 bis 22 Uhr

Binsheimer Schützenverein, Orsoyer Str. 32, Baerl: Ostersonntag, 9. April, 19 bis 22 Uhr

Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus, Friedhofsallee 100a, Homberg: Ostermontag, 10. April, 16 bis 19 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Denkmalstraße 3, Baerl, Ostermontag, 10. April, 19.30 bis 22.30 Uhr

Das sind die Osterfeuer im Duisburger Süden

VfL Wedau 1918 e.V., Masurenallee 48, Wedau: Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

Duisburger Reiterverein 64 e.V., Spickerstr. 52, Huckingen: Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

Etus Bissingheim, Vor dem Tore 23, Bissingheim: Karsamstag, 8. April, 18 bis 22 Uhr

St. Hubertus Schützenbruderschaft 1911 e.V., Saarner Str. 80, Großenbaum: Karsamstag, 8. April, 16 bis 22 Uhr

Ev. Kirchengemeinde Wanheim, Wanheimer Str. 661, Wanheim/Angermund: Karsamstag, 8. April, 21 bis 22 Uhr

Bürgerverein Ehingen, Uerdinger Str./Im Haselbusch, Ehingen: Karsamstag, 8. April, 19.30 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Walter-Schönheit-Str. 88, Rahm: Karsamstag, 8. April, 19 bis 22 Uhr

Ev. Kirche Großenbaum, Lauenburger Allee, Großenbaum: Karsamstag, 8. April, 21 bis 22 Uhr

Kirchengemeinde St. Judas Thaddäus, Am Rahmer Bach 12, Rahm: Ostersonntag, 9. April, 16 bis 22 Uhr

St. Sebastianus Schützenbruderschaft, Im Ährenfeld, Huckingen: Ostersonntag, 9. April, 17 bis 22 Uhr

Nachbarschaftsgemeinschaft, Am Hasselberg 180a, Mündelheim: Ostersonntag, 9. April, 16 bis 22 Uhr

