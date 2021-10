Orgelkonzert mit Groove in der Duisburger Mercatorhalle

Duisburg. Thierry Escaich eröffnet die Orgelkonzert-Reihe Toccata an der Eule-Orgel in der Mercatorhalle in Duisburg. Als Komponist liebt er den Groove.

Zum Auftakt der Orgelreihe Toccata der Duisburger Philharmoniker spielt Thierry Escaich am Samstag, 30. Oktober, um 16 Uhr in der Mercatorhalle. An der Eule-Orgel erklingen Werke der französischen Romantik bis hin zum zeitgenössischen Groove.

„Ich liebe den Groove! Aber die Rhythmen, die ich nutze, sind keineswegs einfach, sondern sehr komplex. Meine Musik hat manchmal eine dunkle Seite, romantisch, sehr intensiv, bis hin zum Atonalen“, sagt der französische Komponist und Organist. Im Konzert „Toccata 1“ präsentiert Escaich neben eigenen Werken auch die französische Orgelromantik seiner Vorbilder: César Franck und Maurice Duruflé.

Auch an seiner Wirkungsstätte als Titularorganist in der Kirche von Saint-Étienne-du-Mont in Paris, tritt Escaich in die Fußstapfen Maurice Duruflés, der hier rund 100 Jahre vor ihm wirkte. Doch seinen ersten Kontakt mit einer großen Orgel hatte er als junger Mann in Notre-Dame de Paris: „Seither weiß ich: Die Orgel ist ein ganzes Orchester. Und entsprechend komponiere ich auch für ein Orchester namens Orgel.“

In Duisburg zeigt Escaich das gesamte Spektrum der Eule-Orgel und nutzt die spezifischen Klangeigenschaften des Instruments, das 2009 im Stil einer großen englischen Konzertorgel des späten 19. Jahrhunderts konzipiert und gebaut wurde.

