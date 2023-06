Duisburg. Haftbefehle und Durchsuchungen: In sieben Ländern schlagen Fahnder wegen XXL-Steuerbetrugs in Millionenhöhe zu. Eine Spur führt nach Duisburg.

In Duisburg hat es Durchsuchungen im Rahmen einer großangelegten Ermittlung gegeben: Mehr als 2000 Steuerfahnder, Polizisten und Zollbeamte haben am Mittwoch in sieben Ländern Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle in Zusammenhang mit millionenschwerem Mehrwertsteuerbetrugvollstreckt, darunter auch in Duisburg. Es geht um Autoverkauf einer organisierten Verbrecherbande in großem Stil.

Mehrwertsteuerbetrug – Operation Huracán: Zoll bestätigt Durchsuchungen in Duisburg

Operation Huracán nennt sich die Ermittlung, bei der Zollfahnder am Mittwochmorgen in Duisburg gesichtet wurden. Auf Anfrage bestätigt das Hauptzollamt Duisburg: „Die gesichteten Kräfte des Zolls waren in strafprozessuale Maßnahmen eingebunden, die im Ermittlungskomplex Huracán durchgeführt wurden.“ Einem Duisburger waren die Beamten am Recyclinghof Duisburg-Süd aufgefallen, wo sie seinen Angaben zufolge einen Container durchsuchten.

Auf dem Recyclinghof Süd durchsuchten Zollfahnder am Mittwoch einen Container, berichtet ein Zeuge aus Duisburg. Die Durchsuchungen stehen in Zusammenhang mit der Operation Huracán. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services/Archiv

Durchsuchungen im Rahmen der Operation Huracán gab es Angaben der Duisburger Polizei zufolge am Mittwochmorgen in verschiedenen Objekten im Duisburger Norden und Süden. Hintergrund sind Ermittlungen zu organisiertem Mehrwertsteuerbetrug beim internationalen Handel mit mehr als 10.000 Autos.

Organisierter Mehrwertsteuerbetrug beim Autohandel: Millionenschaden

Die Masche der Verbrecherbande:

Eine in Deutschland ansässige Pufferfirma kaufte Fahrzeuge von einem deutschen Autohändler. Die Firma zahlte den Preis einschließlich Mehrwertsteuer, die sie sich anschließend vom deutschen Staat zurückerstatten ließ.

Anschließend verkaufte die Firma die Autos an Scheinfirmen , sogenannte Missing Trader, in Italien und Ungarn. Durch die Mehrwertsteuer-Vorschriften innerhalb der EU mussten die Beschuldigten hinter den Scheinfirmen dabei keine Mehrwertsteuer entrichten, was den Preis für die Endkunden verlockend machte.

, sogenannte Missing Trader, in Italien und Ungarn. Durch die Mehrwertsteuer-Vorschriften innerhalb der EU mussten die Beschuldigten hinter den Scheinfirmen dabei keine Mehrwertsteuer entrichten, was den Preis für die Endkunden verlockend machte. Die Kunden zahlen die Mehrwertsteuer, aber statt sie in Deutschland abzuführen, behielten die Missing-Trader-Firmen sie als Gewinn ein und verschwanden.

Den Ermittlungen zufolge wurden auf diese Weise mehr als 10.000 Autos verkauft, mit einem Gesamtumsatz von mehr als 225 Millionen Euro in den Jahren 2017 bis 2023. Dabei verursachten die Kriminellen Mehrwertsteuerausfälle von mehr als 38 Millionen Euro. 60 Personen sind verdächtigt, bei dem organisierten Betrug beteiligt gewesen zu sein oder die Hauptverdächtigen unterstützt zu haben.

Fünf Haftbefehle und 450 Durchsuchungsbeschlüsse in sieben Ländern

Letztere wurden am Mittwoch verhaftet. Fünf Haftbefehle vollstreckten die beteiligten Beamten am Mittwoch wegen des Verdachts auf Mehrwertsteuerbetrug, Steuerhinterziehung, organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Urkundenfälschung. Außerdem durchsuchten die Fahnder 450 Objekte in sieben Ländern: in Deutschland, Belgien, Ungarn, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Spanien.

An den Ermittlungen, die seit 2021 liefen, war unter anderem Europol beteiligt, in Deutschland das Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster, das Zollfahndungsamt Essen, die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Zentralstelle des Landes NRW zur Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug (ZEUS NRW).

Zum genauen Zusammenhang der Durchsuchungen in Duisburg zur Operation Huracán gab es am Donnerstag noch keine Angaben. Nähere Details werden von den offiziellen Stellen noch zurückgehalten, für Freitagvormittag ist in Köln eine Pressekonferenz der Europäischen Staatsanwaltschaft angesetzt. mit dpa

