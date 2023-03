OP mit 110 Jahren: Älteste Frau Duisburgs kann wieder gehen

Duisburg-Hochfeld. Martha Henze ist 110 Jahre alt – und hat eine neue Hüfte bekommen. So hat die älteste Duisburgerin die Operation überstanden.

Eine bemerkenswerte Patientin hat das Team am Bethesda Krankenhaus in Duisburg-Hochfeld in Staunen versetzt: Martha Henze ist 110 Jahre alt und damit nicht nur die älteste Frau Duisburgs. Sondern auch die älteste Patientin, die jemals an der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Erfolg an der Hüfte operiert wurde.

Mitte März war die Seniorin, die noch zu Hause lebt und dort von ihren Angehörigen betreut wird, in ihrer Wohnung gestürzt. Bei dem Sturz zog sich die Duisburgerin einen Oberschenkelhalsbruch zu und kam als Notfall mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Bethesda Krankenhaus: Älteste Duisburgerin erfolgreich an der Hüfte operiert

Dank der insgesamt guten körperlichen Verfassung der 110-Jährigen konnte sie noch am selben Tag operiert werden. Dabei setzten die Ärzte rund um Chefarzt Dr. med. Dietmar Kumm ihrer besonderen Patientin mit einer schonenden, minimal-invasiven Operationstechnik eine Hüftgelenkprothese ein. Das eingesetzte Gelenk ist so nach der OP wieder schnell belastbar. Außerdem schließt sich unmittelbar an die OP eine Physiotherapie an.

Das Bethesda Krankenhaus in Duisburg-Hochfeld: Hier wurde die älteste Frau der Stadt, Martha Henze, erfolgreich an der Hüfte operiert. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Tatsächlich konnte Martha Henze schon ein paar Tage nach der Operation wieder am Gehwagen stehen und damit vorsichtig auch ein paar Schrittchen laufen. „Die ganze Station freut sich, dass es ihr nach der OP so schnell wieder gut geht“, sagt Dietmar Kumm.

110-Jährige wurde zum Liebling der Station

Während ihres Aufenthalts wurde die Dame „so etwas wie der Liebling der Station“, freut sich der Chefarzt. „Sie hat so eine positive Einstellung, macht alles geduldig mit und verbreitet viel gute Laune. Vor allem wenn sie in ihrem Bett sitzt und über Kopfhörer Radio hört, am liebsten WDR 2.“ Angst hatte Martha Henze nicht vor der OP. „Wieso – ich bin doch alt genug“, sagt die außergewöhnliche Frau trocken.

Damit die Seniorin bald wieder zurück in ihre eigene Wohnung kann, wird sie nach der Behandlung im Bethesda im Bereich der geriatrischen Frührehabilitation im Evangelischen Krankenhaus Dinslaken weiter versorgt. Die Dinslakener Klinik ist ein weiterer Standort aus dem Klinikverbund Evangelisches Klinikum Niederrhein & Bethesda Krankenhaus.

