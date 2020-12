Online-Gottesdienste zu Silvester und im Januar in Duisburg

Duisburg. Evangelische Gemeinden in Duisburg verabschieden sich mit Gottesdiensten im Internet vom alten Jahr. Predigt kommt auch 2021 online ins Haus.

Zu Silvester wird ab 17 Uhr ein Online-Gottesdienst aus dem Gemeindehaus der Evangelischen Gemeinde Wanheimerort übertragen. Es predigt Pfarrer Jürgen Muthmann. Ab 18 Uhr am Silvesterabend ist ein Blick in die Wedauer Kirche am See möglich. Dann ist der Gottesdienst mit Pfarrerin Sara Randow zu sehen.

Auch im neuen Jahr geht's online weiter. Am Sonntag, 3. Januar, wird ab 10 Uhr ein Online-Gottesdienst aus der Wanheimer Kirche gezeigt, in dem Pfarrer Rolf Seeger predigt.

Am Sonntag, 10. Januar, kommt der gemeinsame Online-Gottesdienst für die Evangelischen Gemeinden Wanheimerort, Wanheim und Trinitatis ab 10 Uhr aus der Buchholzer Jesus-Christus-Kirche. Es predigt Pfarrer Björn Hensel. Die erforderlichen Links sind kurz vor den den jeweiligen Gottesdiensten auf den Internetseiten der Gemeinden zu finden: www.wanheimerort.ekir.de, www.gemeinde-wanheim.de und www.trinitatis-duisburg.de.