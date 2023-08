Am Sonntag gibt’s in Duisburg einen besonders schönen Stau.

Oldtimer Oldtimer-Treffen am Wochenende auf Duisburger Dreieckswiese

Duisburg. 400 Oldtimer sollen am Sonntag nach Duisburg rollen und die Besucher an alte Zeiten erinnern. Worauf sich die Gäste noch freuen können.

Diese Schönheiten, die hoffentlich in der Sonne blitzen: Am Sonntag, 13. August, geraten Oldtimerfreunde wieder ins Staunen. Ab 10 Uhr findet das neunte Oldtimertreffen des AMC Duisburg e. V. auf der Dreieckswiese im Sportpark Duisburg statt. Die Veranstaltung richtet sich an Pkw, Motorräder und Lkw, die mindestens 30 Jahre alt sind und eine Straßenzulassung besitzen.

Die Veranstalter versprechen: „Den Besucher erwarten Fahrzeuge aus einer Zeit, als es noch eine unverwechselbare Formensprache gab, in der man noch selbst an den Fahrzeugen schrauben konnte und bei denen Erinnerung an die eigene Jugend wachwerden.“

AMC Duisburg hofft auf viele Oldtimer-Besitzer und Besucher

Jeder Wagen, der älter als 30 Jahre ist, ist herzlich willkommen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Der AMC Duisburg 1950 e. V. hofft natürlich auf schönes Wetter mit Sonnenschein und blauem Himmel. Über den Tag verteilt werden um die 400 Fahrzeuge erwartet. Ob Mercedes, BMW, Opel, Porsche, Volkswagen, Ford, Chevrolet, Simca oder Fiat – jeder ist willkommen.

So viel Schauen macht Hunger: Der clubeigene Bistrostand versorgt die Besucher ab den frühen Morgenstunden, aber auch Didi Schacht mit seiner stadtbekannten Currywurst wird auf der südlichen Seite der Dreieckswiese stehen.

Ausfahrt mit dem Oberbürgermeister am 16. September

Fünf Wochen später, am Samstag, 16. September, findet übrigens ab 12 Uhr die Oldtimer-Ausfahrt „Unterwegs mit dem Oberbürgermeister“ statt. Der AMC als Partner richten dazu einen Informationsstand beim Oldtimer-Treffen ein. Es werden Fragen beantwortet und auch noch Anmeldungen entgegengenommen. Da sich das Starterfeld jedoch täglich füllt, sind aktuell nur noch 20 Plätze verfügbar.

Start ist am Duisburger Rathaus, und dann geht es per Roadbook durch verschiedene Stadtteile. Die Streckenlänge beträgt etwa 60 Kilometer. Einen Beifahrer braucht man nicht, Ziel dieser Ausfahrt ist es, einmal interessierte Bürger und Bürgerinnen als Beifahrer im Oldtimer mitzunehmen und so für dieses Hobby zu begeistern.

