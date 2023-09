Old-Daddy-Revival-Party im Pulp – 2 x 2 Tickets zu gewinnen

Peter Jurjahn 2007 im Old Daddy in Duisburg. Am 30. September 2007 steigt eine Old-Daddy-Revival-Party im Pulp Duisburg.

Duisburg. Wir verlosen 2 x 2 Eintrittskarten für die Old-Daddy-Revival-Party in der Duisburger Disco Pulp am 30. September. Hier geht es zum Gewinnspiel.

In der Szene ist die Nachricht eingeschlagen wie ein Metallica-Beat aus den 90ern: Am Samstag, 30. September, steigt ab 21 Uhr die erste „Old-Daddy-Revival“-Party in Duisburg – und zwar ausgerechnet im „Pulp“, dem damaligen Konkurrenz-Club der Kultdisco an der Steinschen Gasse (zum Artikel über die Revival-Party). Wir verlosen 2 x 2 Eintrittskarten für die Party.

■ Hier geht’s direkt zum Gewinnspiel.

Das Gewinnspiel endet am Mittwoch, 27. September. Die Gewinner werden per E-Mail am 28.9. benachrichtigt.

Old-Daddy-Fans feiern im Pulp auf drei Areas

Auf vielfachen Wunsch der Gäste werden drei Areas geöffnet sein: In der Grotte legt DJ Franko den Duisburger Old-Daddy-Sound der 1980er und 1990er auf. In der Mitte wird mit DJ Cheesy eine 80er-Pop-und-Wave-Party gefeiert. Und oben im Rittersaal beschallt DJ Dirk die Besucher mit dem besten Sound aus dem 2000er-, Alternative-, Nu-Metal- und Core-Bereich.

[Praktisch & zuverlässig, aktuell & umfangreich: Den besten Nachrichtenüberblick für Duisburg im Netz bietet unser Duisburg-Newsletter. Hier können Sie die tägliche E-Mail gratis bestellen.]

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg