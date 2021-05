Olaf Scholz kommt zum digitalen Besuch nach Duisburg

Duisburg. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz möchte mit den Duisburgern ins Gespräch kommen. Am nächsten Mittwoch, 5. Mai, kommt er zum digitalen Besuch.

Auf seiner digitalen Deutschlandtour macht SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am kommenden Mittwoch, 5. Mai, Station in Duisburg. Ab 20 Uhr stellt sich Olaf Scholz in einer Online-Diskussion eine Stunde lang den Fragen der Duisburgerinnen und Duisburger. Gleichzeitig will er erfahren, was die Menschen in unserer Stadt umtreibt.

„Auch in einer Zeit, in der wir direkte Begegnungen reduzieren müssen, geht es ums Zusammenkommen und miteinander diskutieren“, erklären die Duisburger SPD-Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas und Mahmut Özdemir, die Scholz eingeladen haben. „Die Zeit, die vor uns liegt, verlangt neue Antworten. Antworten, die wir mit unserem Zukunftsprogramm geben. Wir freuen uns auf die Diskussion darüber und auf das Gespräch mit den Bürgern.“

Eine Stunde lange Live-Diskussion mit den Duisburgern

Alles darf gefragt werden: von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Lockdown über gute Löhne, zukunftsfähige Mobilität und Gesundheitsversorgung, Coronahilfen für Selbstständige, moderne Bildung und Digitalisierung bis hin zu Fragen, wie eine sozial gerechte Klimapolitik aussieht. Ziel des SPD-Kanzlerkandidaten ist es, bis zur Bundestagswahl am 26. September alle Wahlkreise digital aus dem Studio im Berliner Willy-Brandt-Haus zu besuchen.

Die Duisburger können das Gespräch live über die Facebook-Seiten von Bärbel Bas, Mahmut Özdemir oder den Facebook-Auftritt der SPD Duisburg verfolgen und dort auch Fragen stellen. Alternativ sei die Veranstaltung auch über die Internetseiten baerbelbas.de und oezdemir-fuer-duisburg.de zu verfolgen. Fragen können auch vorab per E-Mail an baerbel.bas@bundestag.de oder an mahmut.oezdemir@bundestag.de gestellt werden.

