Ohne Maske im ÖPNV: 23 Bußgelder in Duisburg verhängt

Bei über 28.000 Fahrgästen in Duisburg wurde in der vergangenen Woche die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert.

Duisburg. 23 Fahrgäste müssen wegen Maskenverstößen in Duisburg Bußgelder zahlen. DVG und Ordnungsamt kontrollierten in Bussen, Bahnen und an Haltestellen.

In Bussen, Bahnen und an Haltestellen haben Ticketprüfer der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) gemeinsam mit Ordnungsamtsmitarbeitern in der vergangenen Woche bei 28.882 Fahrgästen die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert. Das Ergebnis: Die Ordnungshüter verhängten 23 Bußgelder in Höhe von 150 Euro.

205 Personen erwischten die Kontrolleure in Bussen oder Bahnen, die die Maske gar nicht oder nicht korrekt trugen. Nach Angaben der DVG zeigten sich fast alle von ihnen nach einer Ermahnung einsichtig. Drei Fahrgäste mussten allerdings auch aus den Fahrzeugen verwiesen werden.

An Haltestellen fielen 286 Fahrgäste auf, die ihren Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt trugen. Sie folgten jedoch alle dem Hinweis der Ticketprüfer.

Bei Masken-Kontrollen in Duisburg: 666 „Schwarzfahrer“ fallen auf

Bei den Masken-Kontrollen wurden außerdem 666 „Schwarzfahrer“ ertappt. Laut DVG entspricht das einer Beanstandungsquote von 2,42 Prozent.