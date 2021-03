Ohne Maske im ÖPNV: 17 Bußgelder in Duisburg verhängt

In Bussen, Bahnen und an Haltestellen gilt in Duisburg eine Maskenpflicht.

Duisburg. In Duisburg haben Ordnungshüter in einer Woche 17 Bußgelder gegen Fahrgäste der DVG verhängt. Sie waren ohne Maske in Bus und Bahn unterwegs.

Ticketprüfer der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) und Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben auch in der vergangenen Woche die Einhaltung der Maskenpflicht im ÖPNV und an Haltestellen überprüft. Insgesamt kontrollierten sie dabei 23.342 Fahrgäste. In 17 Fällen verhängten die Ordnungsamtsmitarbeiter Bußgelder in Höhe von 150 Euro.

Die aktuellen Zahlen belegen: Ein Großteil der Fahrgäste hält sich an die Pflicht, in Bussen, Bahnen und an Haltestellen medizinische Masken zu tragen: In 61 Fällen erwischten die Kontrolleure Menschen, die den Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht trugen. Nach DVG-Angaben zeigten sich die meisten von ihnen nach einer Ermahnung einsichtig. In fünf Fällen musste der Nahverkehrsbetrieb von seinem Hausrecht gebrauch machen und Fahrgäste aus den Fahrzeugen verweisen.

Bei Maskenkontrollen in Duisburg: 566 Schwarzfahrer erwischt

An Haltestellen wurden 194 Bürger angesprochen, die ihre Maske nicht ordnungsgemäß trugen. Sie folgten allesamt aber einer Aufforderung der Kontrolleure.

Im Zuge des Maskenkontrollen ertappten die Ticketprüfer außerdem 566 „Schwarzfahrer“.