Ohne Führerschein im gestohlenen Auto: Frau (17) baut Unfall

Ohne Führerschein und mit einem gestohlenen Auto ist eine 17-Jährige am Samstagmorgen in Duisburg-Röttgersbach an der Waldecker Straße gegen zwei geparkte Autos gefahren. Statt die Polizei zu rufen, versuchten die drei Fahrzeug-Insassen unbemerkt zu fliehen. Sie ließen den silbernen Renault Clio mit laufendem Motor am Unfallort zurück.

Dank eines Zeugen endete die Flucht aber im Nu: Ein 38-Jähriger nahm die Verfolgung auf und führte die Frauen zurück zum Unfallort. Wie die Beamten mitteilen, wurde der Pkw von einer 17-jährigen Duisburgerin gefahren. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war sie nicht. Eine zur Unfallzeit auf dem Rücksitz mitfahrende 17-Jährige wurde leicht verletzt, die 20-jährige Beifahrerin blieb unverletzt, heißt es in dem Polizeibericht.

Unfall in Röttgersbach: Frauen entwenden Fahrzeug am Kiosk

Die Arbeit der Ordnungshüter war damit aber nicht erledigt: Wie sich bei der Befragung herausstellte, wurde das Unfallfahrzeug zuvor von einem 26-Jährigen Duisburger gefahren, der ebenfalls keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Dieser hatte das Auto an einem Kiosk mit steckendem Zündschlüssel verlassen, seine drei Mitfahrerinnen verblieben im Pkw. Die spätere Unfallfahrerin nutzte die Gelegenheit zum Diebstahl des Fahrzeuges und fuhr davon, so die Polizei.

Der später am Kiosk angetroffene 26-jährige, der laut Beamten unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Alkohol gestanden haben soll, wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache gebracht. Hierbei leistete er Widerstand und verletzte eine Beamtin leicht.

Polizei Duisburg hat Ermittlungsverfahren eingeleitet

Gegen die minderjährige Unfallfahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Pkw-Diebstahl und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Auch gegen den 26-jährigen ursprünglichen Fahrer wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Der Renault Clio wurde sichergestellt, die Halterin muss sich nun wegen Überlassens des Pkw an eine Person ohne gültige Fahrerlaubnis verantworten. An den parkenden Autos sowie am Renault Clio entstand nicht unerheblicher Sachschaden.