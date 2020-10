Die U79 fährt am Donnerstag nur auf Duisburger Stadtgebiet.

U79 ÖPNV-Streik in Düsseldorf hat Auswirkungen auf Duisburg

Duisburg. Mitarbeiter der Rheinbahn sind am Donnerstag in Düsseldorf zum Streik aufgerufen. In Duisburg hat das Folgen für Fahrgäste der Linie der U79.

Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Düsseldorf haben am Donnerstag auch Auswirkungen in Duisburg.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) rechnet ganztägig mit Beeinträchtigungen auf der Linie U79. Die Bahnen fahren laut DVG am Donnerstag nicht bis Düsseldorf, verkehren also nur zwischen den Haltestellen „Meiderich Bahnhof“ und „Kesselsberg“.

Die DVG bittet die Fahrgäste, sich um Alternativen wie Fahrgemeinschaften zu bemühen oder auf S-Bahnen und Regionalzüge auszuweichen.