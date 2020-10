ÖPNV in Duisburg: Über 1100 Maskenverstöße – 27 Bußgelder

Über 1000 Maskenverstöße in Bussen, Bahnen und an Haltestellen in Duisburg meldet die DVG. Das Ordnungsamt verhängte 27 Bußgelder.

Duisburg. Über 1000 Maskenverstöße in Bus, Bahn und an Haltestellen in einer Woche: Die Stadt Duisburg verhängte bei Kontrollen mit der DVG 27 Bußgelder.

Das Duisburger Ordnungsamt überprüft in Corona-Zeiten mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) nach eigenen Angaben weiter konsequent die Einhaltung der Maskenpflicht im ÖPNV. Bei Kontrollen von insgesamt 11.545 Fahrgästen – unterbrochen durch den Warnstreik am Donnerstag – haben die städtischen Außendienstmitarbeiter in dieser Woche bei Fahrgästen ohne Mund-Nasen-Bedeckung oder nicht korrekt angelegtem Schutz 27 Bußgelder in Höhe von jeweils 150 Euro verhängt.

Die DVG, die auch unabhängig vom Ordnungsamt kontrolliert, nennt weitere Zahlen: Demnach hatten in Bussen und Bahnen 385 Fahrgäste den Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht angelegt. Die meisten Fahrgäste waren nach Angaben der DVG einsichtig und folgten der Aufforderung, den Schutz sofort korrekt anzulegen. 18 Passagiere mussten allerdings aus Bus oder Bahn verwiesen werden.

An Haltestellen wurden 683 Fahrgäste ohne oder mit falsch angelegter Mund-Nasen-Bedeckung erwischt. Alle waren laut DVG einsichtig und legten den Schutz sofort korrekt an.

Darüber hinaus hatten bei den Kontrollen 444 Fahrgäste kein gültiges Ticket. Schon beim ersten Wiederholungsfall müsse mit einer Strafanzeige gerechnet werden – unabhängig von der Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes in Höhe von 60 Euro.

