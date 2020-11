ÖPNV ÖPNV in Duisburg: 25 Masken-Bußgelder in einer Woche

Duisburg. Das Duisburger Ordnungsamt hat mit der DVG Maskensünder im ÖPNV erwischt und inklusive einer Schwerpunktkontrolle 25 Bußgelder verhängt.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) hat auch in dieser Woche gemeinsam mit dem Ordnungsamt Maskensünder in Bussen , Bahnen und an Haltestellen erwischt. Inklusive einer Schwerpunktkontrolle am vergangenen Mittwoch wurden 18.311 Fahrgäste kontrolliert, 25 davon mussten jeweils ein Bußgeld von 150 Euro zahlen, weil sie ohne oder mit falsch angelegtem Mund-Nasen-Schutz unterwegs waren.

Die DVG-Mitarbeiter haben auch ohne das Ordnungsamt Maskenkontrollen durchgeführt. Dann dürfen sie keine Geldbußen verhängen, aber Verweise aussprechen. Dies sei aber nur in zwei Fällen nötig gewesen. Alle anderen von der DVG erwischten Maskensünder haben demnach den Mund-Nasen-Schutz sofort korrekt angelegt.

DVG: Wer in Duisburg wiederholt ohne gültiges Ticket erwischt wird, bekommt eine Strafanzeige

Darüber hinaus trafen die Ticketprüfer, inklusive der Schwerpunktkontrolle, 495 Fahrgäste ohne gültigen Fahrausweis an. Die DVG betont: Wer wiederholt, also schon beim zweiten Mal, ohne Ticket erwischt wird, muss mit einer Strafanzeige rechnen – unabhängig von der Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) in Höhe von 60 Euro.