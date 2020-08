ÖPNV in Duisburg: 150-Euro-Bußgeld für 254 Maskenverweigerer

Mitarbeiter der DVG haben in dieser Woche über 10.000 Fahrgäste in Bussen und Bahnen in Duisburg kontrolliert.

Duisburg. Die DVG hat in dieser Woche über 10.000 Fahrgäste kontrolliert. Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet.

Genau 10.250 Fahrgäste wurden in dieser Woche hinsichtlich der Maskenpflicht in Bus und Bahn in Duisburg kontrolliert. Das teilt die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) mit, die ihre Teams zwecks Kontrollen an Haltestellen sowie in Bus und Bahnen im Stadtgebiet schickte.

Im Einsatz gegen Maskenmuffel im ÖPNV sind seit dieser Woche auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die die Kontrolleure der DVG begleiten. Sie verhängen gegen Fahrgäste ohne Mund-Nasen-Schutz oder nicht korrekt angelegtem Schutz ein Bußgeld. Die Ordnungshüter haben in dieser Woche insgesamt 254 Bußgelder in Höhe von 150 Euro in Bussen, Bahnen und an Haltestellen verhängt.

Maskenpflicht im ÖPNV: 38 Fahrgäste aus Bus und Bahn verwiesen

Wie die DVG mitteilt hatten in den vergangenen sieben Tagen 399 Fahrgäste in Bussen und Bahnen den Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht angelegt. Die meisten hätten ihn nach Aufforderung des Personals aber angezogen. Insgesamt 38 Fahrgäste, das sind 0,37 Prozent, verweigerten das und mussten entsprechend aus Bus oder Bahn verwiesen werden.

An Haltestellen hatten insgesamt 981 Fahrgäste den Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht angelegt. Alle Fahrgäste seien einsichtig gewesen und hätten nach Aufforderung der DVG-Mitarbeiter den Schutz korrekt angelegt.

Maskenpflicht im ÖPNV gilt seit dem 27. April

Die DVG veröffentlicht regelmäßig die Ergebnisse der Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht. Die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in Bussen, Bahnen sowie an Haltestellen und in Bahnhöfen dient dem gegenseitigen Infektionsschutz. Sie gilt in NRW seit dem 27. April. Verstöße ahnden die Ordnungsbehörden mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro.