Nur neun Masken-Bußgelder in einer Woche im Duisburger ÖPNV

Seit 27. April 2020 gilt in NRW und damit auch in Duisburg die Maskenpflicht im ÖPNV.

Duisburg. Nur neun Masken-Bußgelder hat das Ordnungsamt bei gemeinsamen Maskenkontrollen mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft in einer Woche verhängt.

Das Ordnungsamt hat bei gemeinsamen täglichen Kontrollen mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) in dieser Woche neun Bußgelder in Höhe von jeweils 150 Euro nach Maskenverstößen im ÖPNV verhängt. Dies teilte die DVG mit. Demnach sind insgesamt 19.520 Fahrgäste in Bussen, Bahnen sowie an den Haltestellen überprüft worden, davon allein 3.346 bei einer Schwerpunktkontrolle an der Haltestelle „Marxloh Pollmann“. Dort habe es aber nichts zu beanstanden gegeben.

Die DVG kontrolliert die Maskenpflicht auch unabhängig vom Städtischen Außendienst. Dabei habe sie 143 Fahrgäste ohne oder mit falsch getragener Mund-Nasen-Bedeckung in die Bussen und Bahnen erwischt. Alle hätten den Schutz nach Aufforderung sofort korrekt angelegt. Dies gelte auch für 137 Maskensünder an den Haltestellen.

DVG erwischt 629 Fahrgäste ohne gültiges Ticket in Duisburg

Darüber hinaus traf die DVG 629 Fahrgäste ohne gültiges Ticket an, davon allein 133 Fahrgäste bei der Schwerpunktkontrolle in Marxloh. Schon beim ersten Wiederholungsfall gebe es eine Strafanzeige – unabhängig von der Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) in Höhe von 60 Euro.