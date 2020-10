Duisburg. Duisburg ist seit Montagmorgen Corona-Risikogebiet. Für Urlauber aus der Stadt gilt in einigen Bundesländern deshalb ein Beherbergungsverbot.

Ausgerechnet in den Herbstferien ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg über den kritischen Wert von 50 gestiegen. Die Stadt gilt seit Montagmorgen als Risikogebiet. Das hat in der Ferienzeit für Urlauber aus Duisburg Konsequenzen.

In Bayern gilt bereits seit dem 7. Oktober ein Beherbergungsverbot für Reisende aus inländischen Risikogebieten. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege weist auf seiner Homepage darauf hin, dass Ausnahmen nur zulässig seien, „wenn der oder die Reisende über ein ärztliches Zeugnis in Papier- oder digitaler Form verfügt, welches ein negatives Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bestätigt.“

Duisburg nun Risikogebiet: Hier gelten Beherbergungsverbote

Auch in Hessen, Hamburg, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und im Saarland dürfen Duisburger bei Urlaubsreisen nun nicht mehr in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen übernachten. Niedersachsen plant ebenfalls eine Beschränkung für Reisende aus Risikogebieten.

Die Beschränkungen gelten nicht für Menschen, die sich bereits im Urlaub befinden. Teilweise gelten Sonderregelungen für Familienbesuche.

Berlin und Thüringen sprechen sich gegen Beherbergungsverbot aus

Unter anderem Berlin, Thüringen, Bremen und Nordrhein-Westfalen haben sich bislang gegen ein Beherbergungsverbot ausgesprochen.

Über zukünftige Beschränkungen und Regelungen möchte die Politik bei einem Treffen der Minister am Mittwoch beraten.

Hier finden Sie aktuelle Informationen zu Storno-Regeln.

