Tiger & Turtle Null-Euro-Schein zu zehn Jahre „Tiger & Turtle“ in Duisburg

Duisburg. Zum zehnten Geburtstag des Kunstwerks „Tiger & Turtle“ gibt es einen Null-Euro-Schein. Duisburg Kontor plant zudem eine Versteigerung.

Vor zehn Jahren wurde die Skulptur „Tiger & Turtle – Magic Mountain“ offiziell eröffnet. Anlässlich des Geburtstag der einzig begehbaren „Achterbahn“ der Welt auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe im Süden der Stadt hat die kommunale Stadtmarketing-Tochter Duisburg Kontor einen Null-Euro-Schein mit Tiger & Turtle-Motiv produzieren lassen.

„Wir haben schon vor zwei Jahren einen Null-Euro-Schein zum 25-jährigen Jubiläum des Landschaftsparks Duisburg-Nord veröffentlicht. Aufgrund der positiven Reaktionen war für uns klar, dass ‘Tiger & Turtle’ auch einen eigenen Null-Euro-Schein bekommen muss“, sagt Uwe Kluge, Geschäftsführer von Duisburg Kontor. „Zu der Zeit war uns noch nicht bewusst, wie beliebt diese Geldscheine bei Sammlern sind. Deshalb wollen wir dieses Mal die Scheine mit den begehrtesten Seriennummern versteigern“, sagt Kai U. Homann, Geschäftsbereichsleiter Tourismus & Stadtmarketing bei Duisburg Kontor.

Null-Euro-Schein mit Tiger & Turtle-Motiv: Duisburg Kontor plant Versteigerung

Die Versteigerung wird demnach als Charity-Aktion auf der Internetplattform Ebay stattfinden, der Starttermin auf der Facebook-Seite von Duisburg Tourismus (www.facebook.com/duisburgtourismus) angekündigt. Die Erlöse sollen komplett dem Duisburger Verein Immersatt Kinder- und Jugendtisch e.V. gespendet werden.

Am Freitag, 12. November, können die übrigen Null-Euro-Scheine mit Tiger & Turtle-Motiv in der Tourist-Information für drei Euro das Stück gekauft oder auf www.shop-duisburg.de bestellt werden. Kostenlose Postkarten mit drei neuen Motiven der begehbaren Achterbahn gibt es ebenfalls in der Tourist-Information.

Sonderführungen am 13. und 14. November

Außerdem finden am Samstag, 13. November, und Sonntag, 14. November, Sonderführungen zu „Tiger & Turtle“ statt. Die Führungen starten jeweils um 15 und 18 Uhr und dauern etwa eine Stunde. Eine Taschenlampe und festes Schuhwerk sind erforderlich. Erwachsene zahlen zehn Euro und Kinder (8 bis 13 Jahre) fünf Euro. Tickets gibt es bis Freitag, 12. November, in der Tourist-Information, Königstraße 86, oder online unter www.duisburg-tourismus.de.

