November-Lockdown: Diese Duisburger Gastronomen liefern nun

Duisburg. Fensterverkauf, Bier „to go“ und Lieferdienst: Duisburger Gastronomen werden während der Krise kreativ. Eine Übersicht über die Angebote.

Für zahlreiche Duisburger Gastronomen gehört der November zu dem umsatzstärksten Monat. Nun müssen sie gerade in diesem für sie wichtigen Monat schließen. Die meisten haben kurzfristig ihre Karte so umgestellt, dass sie das Essen liefern oder von hungrigen Duisburgern abholen lassen. Eine Übersicht.

Duisburg: Café „Lima’s“ packt Frühstücksboxen

Seit 2016 betreiben Rebekka Mahnke und Sebastian Link das kleine, hübsche Café am Sternbuschweg 310. Die beiden haben viele Fans und ohne Platzreservierung geht im „Lima’s“ sonst nichts. Das Besondere an dem Café: Man bekommt hier nicht nur leckere frische Gerichte oder Frühstück – alle Möbel und Deko-Objekte können von den Kunden käuflich erworben werden.

Das Lockdown-Menü von Rebekka Mahnke und Sebastian Link bietet denn auch vor allem Optionen für einen guten Start in den Tag: Freitags und samstags werden Frühstücksboxen in den Varianten Classic, Vegan und Vegetarisch gepackt. Das Angebot für zwei Personen kostet 19,90 Euro, die Deluxe-Kiste 29,90 Euro. Wer morgens schlemmen will, muss unter hallo@limas-duisburg.de vorbestellen. Pfannkuchen, Joghurt oder Bagel gibt’s auch spontan. Abholbereit sind die Speisen Freitag und Samstag von 8 bis 11 Uhr, sonntags von 9 bis 12 Uhr.

Unterstützung für das Café Evergreen in der City

Das Café Evergreen von Sebastian Heider hat eine treue Kundschaft. Bereits im Frühjahr haben Gäste eine Spendenkampagne gestartet, damit das Café an der Wallstraße überlebt. Es gab Unterstützer-Shirts und Gutscheine, die die Besucher kauften, damit der Gastronom über die Runden kommt.

Längst hat sich das Evergreen auch als Frühstückslokal etabliert. Deshalb wird ab Freitag, 6. November, ein Frühstücksservice angeboten. „Mit Sattgarantie“, verspricht der Chef. Die Box beinhaltet Leckeres für zwei Personen, Kostenpunkt: ab 30 Euro. Kuchen und Kaffee gibt es ebenfalls zum Mitnehmen. Wer frühstücken möchte, muss unter 0203 931 664 90 vorbestellen.

Kaffee „to go“ von Simply Coffee

Christos Paschos (li.) und und Aki Bakogiannis (re.) haben Simply Coffee gegründet. Foto: Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Christos Paschos und Aki Bakogiannis, die Inhaber von Simply Coffee, setzen nicht nur beim Kaffee, sondern auch bei der Einrichtung ihrer Lokale an der Moselstraße 41-43 und am Sternbuschweg 104 ganz bewusst auf eine individuelle Note.

Während des Lockdown gibt’s den Kaffee zum Mitnehmen. Geöffnet ist hinter dem Theater in der Innenstadt von 9 bis 19 Uhr und in Neudorf von 9 bis 17 Uhr.

Currywurst und Mittagstisch am Ostackerweg

„Wir stehen auf Messers Schneide, wir brauchen Euch, um zu überleben“, appelliert zum Beispiel Roland Bohl vom Imbiss am Ostacker (Ostackerweg 45) an seine Kundschaft.

Die kommt überwiegend aus Beeck, Bruckhausen und Umgebung und versorgt sich bei dem Imbiss mit Currywurst, Pommes oder wechselnden Mittagsgerichten. „Essen bestellen und abholen wird uns vielleicht helfen, die Kosten zu 50 Prozent zu decken, doch 50 Prozent ist besser als null“, findet Bohl. Wer sich bei ihm versorgen will, kann unter der Rufnummer 0178 983 551 5 ordern und sich über das Angebot informieren.

Deutsche und syrische Spezialitäten werden am Fenster verkauft und geliefert

Das Café Offener Treff in Duisburg-Neumühl (Holtener Straße 176) bietet in den nächsten Wochen von Montag bis Sonntag ein Mittagessen, jeweils von 11.30-14 Uhr. Das kostet 6,20 Euro und wird in Hamborn, Neumühl und im angrenzenden Oberhausen-Buschhausen auch geliefert. Wer mehr bezahlt, unterstützt mit seiner Spende Bedürftige, die nicht so viel Geld für eine warme Mahlzeit übrig haben.

Donnerstags, freitags und samstags gibt es zusätzlich von 17 bis 20 Uhr syrische Gerichte á la Sham. Die normale Portion kostet 13,50 Euro, die Hälfte sieben Euro. „Wir wollen in der Krise ein Zeichen setzen. Caterings liefern wir während des Lockdown ganz normal aus“, betont Pater Tobias. Nähere Informationen gibt’s unter der Rufnummer 0203 449 896 72.

Frühstück und herzhafte Kleinigkeiten vom Café „Leckersatt“

Birgit Brune betreibt das „Leckersatt“ und hat prominente Fans. Foto: Foto: Udo Gottschalk / FFS

Im „Leckersatt“ ist der Name Programm. In dem kleinen Café (Düsseldorfer Landstraße 44) von Birgit Brune gibt’s Frühstück, guten Kaffee sowie süße und herzhafte Kleinigkeiten. Im November stellen die Macher nun wieder auf „Takeaway“ um. Von 8 bis 14 Uhr kann man die Leckereien abholen. Am liebsten ist es Birgit Brune, wenn man auf der Homepage www.lecker-satt.com vorbestellt. Auf der Seite findet man auch Tagesgerichte. Alle anderen können unter der Rufnummer 0203 757 709 19 vorbestellen.

Jupp Götz, prominenter Nachbar vom „Leckersatt“ lobt: „Sie kochen frisch, lecker, backen saugut, machen alles mit Herz und Seele. Also, wer im Lockdown einfach nicht kochen will...“

Noch keine Winterpause bei „Rheineis“

Die Temperaturen fallen zwar, aber der eine oder andere hat vielleicht dennoch Lust auf Eis. Jonas Simon und Linda Karsten, die das Café „Rheineis“ vor kurzem übernommen haben, gehen noch nicht in Winterpause. Dienstags bis sonntags kann man in Wedau (An den Platanen 2b) von 12 bis 19 Uhr vorbeischauen. Wer keine Lust hat, raus zu gehen, kann sich das Eis made in Duisburg aber auch liefern lassen. Neuerdings füllt das Team seine kalten Spezialitäten als „Pottion“ ab.

Aktuell gibt es beispielsweise die Sorten „Spaghettieis“, Schokolade, weiße Schokolade mit Himbeere oder auch Experimentelles wie Kürbiskern und Lakritz. Eine komplette Übersicht gibt’s online auf der Seite www.rheineis.net. Wer nicht das Bestellformular nutzen möchte, kann auch per Anruf ordern: 0203 941 847 12 Geliefert wird nach Wedau, Bissingheim, Neudorf, Duissern, Großenbaum und Buchholz

Walsumer Brauhaus bietet Deftiges und Selbstgebrautes

Christian Mönig vom Walsumer Brauhaus Urfels betrachtet das frische Bier. Foto: Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Deftiges „to go“ gibt’s in den nächsten Wochen vom Brauhaus Walsum (Römerstraße 109). Auf der Mitnahme-Karte finden sich Gerichte wie „Endivien bürgerlich“, Walsumer Dunkelbiergulasch, Eisbein oder Haxe. Wer letzteres essen möchte, sollte 30 Minuten Zubereitungszeit einkalkulieren. „Wir hoffen auf eure Solidarität“, wünscht sich das Team, dass die Gäste dem Brauhaus noch einmal durch die Krise helfen. Lieferung und Abholung sind dienstags bis sonntags in der Zeit von 12 bis 14.30 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr möglich. Vorbestellung unter 0203 9919450.

Übrigens, verdursten muss die Kundschaft nicht: „Zu einem guten Essen gehört auch das passende Bier. Unser Bierexpress ist für Sie unterwegs und liefert Walsumer Hell, Dunkel oder Bernstein nach Hause“, heißt es von Seiten des Brauhauses, das erst im Sommer mit dem Ehrenpreis „Meister.Handwerk.NRW“ ausgezeichnet wurde.

Pommes, Pizza und Eis von „La Barca“

Nach Jahrzehnten, in denen die Kunden bei Nejat Morkan am Pizzawagen „La Barca“ Schlange standen, hat er zur Corona-Krise einen Lieferservice eingerichtet. Bestellt wird telefonisch, per Whatsapp oder über eine neu eingerichtete Internetseite. Speisen für 15 Euro müssen zusammen kommen, die benachbarte Pommesfabrik und Eisdiele beteiligen sich ebenfalls am Service.

Wer südlicher als Wanheimerort wohnt, zahlt drei Euro Aufschlag. „Viele Kunden freuen sich. Der Service bleibt auch über die Krise hinaus bestehen“, verspricht Morkan und ist dankbar, dass ihm die Stammgäste die Treue halten. Die Nummer der Bestell-Hotline lautet: 0162 993 030 0

In der Studentenkneipe Finkenkrug gibt’s samstags Biertüten

Wer es beim Bier gerne etwas exotischer hat, sollte sich samstags vor der Studentenkneipe Finkenkrug (Sternbuschweg 71) einfinden. „Wir verkaufen Flaschenbiere, Cider, Biertüten, Unterstützer-T-Shirts“, erklärt Roland Jahn vom Finkenkrug. Außerdem soll es jeweils samstags zwei Gerichte geben, eines davon vegetarisch.

„Für den 11. November und den 14. November bereiten wir außerdem Martinsgans vor. Die muss aber unbedingt vorher bestellt werden“, erklärt Jahn – und hofft, dass das beliebte Lokal so noch einmal durch die Corona-Krise kommt. Per E-Mail kann man das Essen vorbestellen: abholen@finkenkrug.de

Mit den Burger Nerds ist auch im November zu rechnen

Die „Burger Nerds“ stehen für Hand gemachte Burger. Vor vier Jahren eröffneten sie den Imbiss in Duisburg-Walsum – inzwischen gibt es vier Filialen. Foto: Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Es wird nicht leicht. Aber wir haben das Ganze schon mal geschafft! Ihr könnt euch auf uns verlassen“, versprechen die „Burger Nerds“ (Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße 429) allen, die in den nächsten Wochen Lust auf Burger haben.

Die Macher mischen seit vier Jahren mit ihren Kreationen die Gastro-Szene im Duisburger Norden auf. Sogar Oberbürgermeister Sören Link ist in dem Walsumer Imbiss von Christos Zacharis bereits gesichtet worden. Die Auswahl ist groß: Es gibt zum Beispiel einen Guacamole-Cheeseburger, eine italienische und BBQ-Variante. Wer eine lieber etwas ohne Fleisch bevorzugt, kann auch ein Zucchini-Patty wählen.

Geöffnet ist Montag, Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, Dienstag und Freitag von 12 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Damit es keine langen Schlangen gibt, sollte die Bestellung telefonisch aufgegeben werden: 0203 985 973 07

Fischbrötchen und Kibbeling vom Walsumer Hof

Im hohen Norden gibt’s traditionell Fisch – und der Walsumer Hof stellt auch im November die Versorgung sicher. Matthias Langhoff reicht Fischbrötchen mit Matjes, Lachs oder Brathering. Warme Speisen wechseln nach Tagesangebot. Kibbeling oder Scholle soll es aber auf jeden Fall geben.

Wer lieber selbst kocht, kann bei Langhoff auch rohe Ware bekommen und den Fisch selbst zubereiten. Das urige Fischlokal Walsumer Hof (Rheinstraße 16), das im Schatten des Kühlturms liegt, ist stets gut ausgebucht und vergibt Termine in zwei Schichten. Die Speisen sollen telefonisch unter 0203 49 14 54 vorbestellt werden. Wer mag, bekommt auch Glühwein zum Mitnehmen. Im November gelten folgende Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 12.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 12.30 bis 18 Uhr.

AV Conceptstore hat Bowls und Mittagessen im Angebot

Der AV Concept Store der Werkstatt für Menschen mit Behinderung ist teilweise Geschäft, teilweise Restaurant und wurde vor zwei Jahren im Kuhlenwall-Karree (Kuhlenwall 20) eröffnet. Mit seinem Angebot wurden das ehemalige Ars Vivendi und der Kleine Prinz unter einem Dach vereint.

„Wir bieten weiterhin Gerichte zum Mitnehmen an“, betonen die Mitarbeiter. Annonciert werden Suppen, Bowls, aber auch „gezupfter Sauerbraten“ oder Wirsingroulade, die vor Ort abgeholt werden können. Morgens gibt’s belegte Brötchen. Geöffnet ist montags bis samstags in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr. Der Mittagstisch ist ab 12 Uhr erhältlich. Vorbestellungen werden unter der Rufnummer 0203 298 505 0 gerne entgegen genommen.

