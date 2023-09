Zahnarzt behandelt Patienten ohne Krankenversicherung

Der Zahnarzt Dr. Stefan Wissen untersucht und behandelt neuerdings kostenlos Patienten ohne Krankenversicherung in einer Duisburger Kirche.

Duisburg-Marxloh. Ein Duisburger Zahnarzt hilft in Marxloh neuerdings Obdachlosen und anderen Patienten ohne Versicherung. Die mobile Praxis steht in einer Kirche.

Für Bedürftige, Obdachlose und hilfesuchende Menschen gibt es jetzt einen weiteren Grund, den Petershof in Marxloh aufzusuchen. Denn in der benachbarten Kirche St. Peter hat eine mobile Zahnarztpraxis eröffnet. Ehrenamtler ergänzen damit in einer früheren Seitenkapelle, wo zuletzt die Kindergottesdienste gefeiert wurden, die dort bereits bestehende medizinische Versorgung.

„Wir können ab sofort eine Notfallbehandlung für Menschen ohne Krankenversicherung anbieten“, sagt Pater Oliver Potschien, der den Petershof leitet und zudem der Gemeindepfarrer ist. Dabei hilft ihm unter anderem Dr. Stefan Wissen. Er hatte eine Praxis in Duissern, ist aber inzwischen im Ruhestand.

Die Ausstattung in der Kirche sei natürlich „viel komplexer als nur ein Stethoskop“, so der Mediziner, denn es handle sich um „eine vollwertige Praxis“, die die Stadt Duisburg mit Fördermitteln besorgt hat. Aber bei chirurgischen Eingriffen komme diese mobile Praxis, bei der es sich um ein älteres Modell handelt, an ihre Grenzen.

Zumal viele der Patienten aus dem Milieu der Obdachlosen stammen, deren Mundhygiene meistens sehr schlecht ist. Daher komme es oft schon bei kleinsten Eingriffen zu viel Blutfluss, und das Blut müsse dann natürlich abgesaugt werden. „Ich bin dankbar, dass die Stadt das organisiert hat“, sagt Pater Oliver.

Natürlich sei eine mobile Zahnarztpraxis gegenüber einer stationären Zahnarztpraxis „nur eine halbgare Lösung“, doch die Nachfrage in Marxloh sei hoch, so der Ordensbruder der Prämonstratenser, und „Ich bin in Improvisation geübt.“

Diese Fähigkeit war auch nötig, um die zahnärztliche Versorgung überhaupt anbieten zu können, ergänzt Dr. Wissen. „Es ist nicht vorgesehen, dass ein Arzt unentgeltlich arbeitet.“ Als Ruheständler ohne Praxis darf er beispielsweise keine Medikamente bestellen. Deshalb unterstützten niedergelassene Ärzte dieses jüngste Projekt am Petershof und arbeiten bei der medizinischen Versorgung mit dem örtlichen Team zusammen.

Neben der Zahnarztpraxis laufen weitere Angebote für Obdachlose und andere Bedürftige in der Kirche St. Peter ebenfalls weiter. Dazu zählt auch die Kleiderkammer. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Im Duisburger Norden falle ein „hoher Prozentsatz“ der Kranken durchs Raster, betont Dr. Stefan Wissen. „Dass wir so ein System mit ehrenamtlichen Helfern überhaupt brauchen, ist ein Skandal.“ Das sieht auch Pater Oliver so: „Es gibt hier ein ungelöstes Problem mit nichtkrankenversicherten Menschen, und die Kranken bleiben auf der Strecke.“ Diesen Umstand will er mit Pragmatismus mildern und nicht darauf warten, dass das System besser wird. Denn Zahnschmerzen zu haben und nicht zu einem Arzt gehen zu können, das seien große Qualen.

Ehrenamtliches Team sucht weitere Zahnärzte und Fachpersonal als neue Mitstreiter

Noch muss sich das neue Angebot besser herumsprechen, finden der Priester und der Zahnarzt, aber beide sind zuversichtlich, dass es sich etablieren wird. Erste Patienten zeigen sich aber bereits sehr dankbar und erleichtert. Denkbar sind für die Organisatoren außerdem Einsätze auf dem August-Bebel-Platz und an anderen Standorten im Bezirk, wo sich häufig Obdachlose treffen. Dafür will sich der Petershof künftig mit Vereinen wie „Gemeinsam gegen Kälte“ oder mit Organisationen wie den Maltesern enger vernetzen.

Außerdem sucht das Team um Pater Oliver und Dr. Stefan Wissen weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, vor allem Fachpersonal und andere Zahnärzte, für die Notfallpraxis.

>> Patienten müssen Termine vereinbaren

Derzeit gibt es noch keine festen Öffnungszeiten für die mobile Zahnarztpraxis in St. Peter (Mittelstraße 2).

Termine können telefonisch über den Petershof beziehungsweise über das Georgswerk als Trägerverein vereinbart werden (0203 500 66 07) oder vor Ort zu folgenden Bürozeiten: montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen zu den Angeboten des Petershofs gibt es auf www.georgswerk.de.

