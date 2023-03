Die Feuerwehr wurde zu einem Wohnungsbrand an der Warbruckstraße in Duisburg-Marxloh gerufen.

Feuerwehreinsatz Wohnungsbrand in Marxloh: Feuerwehr rettet mehrere Menschen

Duisburg-Marxloh. In Duisburg-Marxloh hat eine Wohnung gebrannt. Die Feuerwehr musste mehrere Menschen aus dem Haus an der Warbruckstraße retten. Die Details.

Die Feuerwehr Duisburg hat am Dienstag mehrere Menschen aus einem brennenden Gebäude an der Warbruckstraße in Marxloh gerettet. Um 12.19 Uhr wurde der Leitstelle ein Wohnungsbrand gemeldet.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und holte einen Bewohner mithilfe einer Steckleiter von einem Balkon an der Gebäuderückseite. Zwei weitere Menschen aus dem zweiten Obergeschoss konnten über das Treppenhaus aus dem Gebäude gebracht werden. Alle drei wurden sofort vom Rettungsdienst untersucht und in Krankenhäuser gebracht.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Insgesamt waren 34 Feuerwehrleute im Einsatz – zwei Einheiten der Berufsfeuerwehr und eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord