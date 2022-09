Wochenlang Busse statt Bahnen im Duisburger Norden

In Duisburg wird in den kommenden Wochen ein Schienenersatzverkehr ausgeweitet. (Symbolbild)

Duisburg-Beeck. Wegen Reparaturen an einer Gasleitung setzt die DVG im Duisburger Norden nun durchgängig Busse statt Straßenbahnen ein.

Im Duisburger Norden werden auf der Straßenbahn-Linie 901 von September bis Oktober auch abends und am Wochenende Busse statt Bahnen eingesetzt. Der Grund sind Arbeiten an der Koksgasleitung von Thyssenkrupp auf der Friedrich-Ebert-Straße in Beeck.

Betroffen ist in beide Richtungen der Linienabschnitt „Scholtenhofstraße“ bis „Obermarxloh Schleife“ in der Zeit vom 19. September bis 7. Oktober.

Die DVG weist darauf hin, dass es aktuelle Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn immer unter www.dvg-duisburg.de, bei der Telefonhotline 0203 60 44 55 5 und in der DVG-App gibt.

