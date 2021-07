„Woche des Impfens“: Geringe Nachfrage in Alt-Hamborn

Duisburg-Hamborn. Nur wenige Menschen haben sich auf dem Hamborner Altmarkt eine Corona-Schutzimpfung geben lassen. Die „Woche des Impfens“ geht noch bis Freitag.

Am ersten Tag der „Woche des Impfens“ in Duisburg herrschte auf dem Hamborner Altmarkt wenig Andrang. Nur 46 Menschen ließen sich dort am Dienstagvormittag eine Corona-Schutzimpfung geben.

Bis zu 300 Menschen hätten am Dienstag nach Angaben der Stadt Duisburg in Hamborn geimpft werden können. Zur Unterstützung standen Mitarbeiter des Kommunalen Integrationszentrums bereit, um aufzuklären und bei Bedarf Sprachbarrieren zu überwinden.

Corona-Impfungen auch in Marxloh weniger nachgefragt

Auch zu einer sogenannten Hotspot-Impfaktion in Marxloh vor einigen Tagen waren nur noch verhältnismäßig wenige Menschen gekommen: 830 von 1800 verfügbaren Dosen wurden dabei verabreicht.

Die weiteren Duisburger Termine im Rahmen der „Woche des Impfens“:

• Mittwoch, 14. Juli, jeweils von 8 bis 14 Uhr: Atroper Straße/Hochemmericher Straße in Rheinhausen und Königstraße am Lifesaver in der Stadtmitte (Aktualisierung: Wegen der Unwetterwarnung wurde die Aktion in Rheinhausen abgesagt, die Impfungen auf der Königstraße werden ins Einkaufszentrum Forum verlegt.)

• Donnerstag, 15. Juli, jeweils von 8 bis 14 Uhr: Marktplatz in Beeck und Marktplatz an der Werthstraße/Schillstraße in Laar

• Freitag, 16. Juli, jeweils von 8 bis 14 Uhr: Spichernplatz in Meiderich und August-Bebel-Platz in Marxloh

Montag, 19. Juli, bis Mittwoch, 21. Juli, jeweils 12 bis 18 Uhr: Bahnhofsvorplatz/Portsmouthplatz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord