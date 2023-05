Wie Musikunterricht auch ohne Musiklehrer funktioniert

Sarah Cornelius von der Vennbruchschule in Duisburg-Vierlinden sagt: „Wir halten Musikunterricht für bedeutsam.“

Duisburg-Vierlinden. An der Vennbruchschule in Duisburg-Vierlinden gibt es keinen Musiklehrer. Wie es trotzdem gelingt, den Kindern Musikunterricht zu ermöglichen.

Musikunterricht in der Schule ist wichtig. „Das ist absolut unbestritten“, betont Michael Adolph, kommissarischer Leiter der Vennbruchschule in Vierlinden. Deshalb hat sich das Schulkollegium auch riesig gefreut, als die Zusage des WDR kam, eine Musikstunde der ganz besonderen Art zu gestalten.

„Wir haben hier an unserer Schule weder eine festangestellte Musiklehrerin noch einen Musiklehrer“, sagt Lehrerin Sarah Cornelius. Aber es gibt Material, um sich in das Gebiet einzuarbeiten, wenn man fachfremd ist. „Wir halten Musikunterricht für bedeutsam, deshalb machen wir für die Kinder auch Singen mit Bewegung und Instrumenten.“

Die Vennbruchschule arbeitet eng mit der Musikschule zusammen

Das Jekits-Projekt „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ wird auch an der Vennbruchschule hoch gehalten und fließt in der ersten Klasse in den normalen Unterricht mit ein. „Außerdem arbeiten wir intensiv mit der Musikschule zusammen“, betont Sarah Cornelius.

Die Schule stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung, es gibt ein Klavier, und die Gitarren sind von der Musikschule ausgeliehen. Es sind immer ungefähr zehn Schüler, die Gitarrenunterricht bekommen. „Ab der zweiten Klasse wird auch Tanzunterricht angeboten. Die Anmeldungen dazu laufen über die Musikschule, der Unterricht muss von den Eltern bezahlt werden und findet im Anschluss an die regulären Schulstunden in der Schule statt. Dazu kommt extra eine Tanzlehrerin der Musikschule nach Vierlinden.

„Das Gute ist, dass der Tanzunterricht für unsere Kinder auf diese Weise wohnortnah angeboten werden kann, so dass die Kinder nicht so große Wege zurücklegen müssen“, freut sich Sarah Cornelius. Die Schülerinnen und Schüler werden einmal in der Woche alle zusammen klassenübergreifend im Tanzen unterrichtet.

