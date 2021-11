Weihnachtsmarkt und Co.: Der Advent im Duisburger Norden

Duisburg-Nord. Tannenbaum schmücken in Neumühl und Hamborn, Weihnachtsmarkt in Walsum. All das ist 2021 unter strengen Auflagen wieder möglich. Ein Überblick.

Glühwein schlürfen, Tannenbäume schmücken und Geschenke vom Nikolaus entgegennehmen: All das soll 2021 in Duisburger Norden wieder möglich sein. Ein Überblick über geplante Events und Aktionen.

Das Bezirksamt Walsum plant nach der Zwangspause im Vorjahr wieder den beliebten Weihnachtsmarkt am ersten Adventssamstag (27. November). Besucher werden einen 2G-Nachweis bei sich haben müssen. Auf dem Kometenplatz und dem Platz vor dem Rathaus soll es von 12 bis 18 Uhr ein Bühnenprogramm geben, außerdem eine Tannenbaum-Versteigerung, die den Kindergärten zugute kommt.

Nikolaus-Aktion des Werberings Hamborn

Im Märchenzelt werden Kinder in die Welt der Sagen und Legenden entführt. Wer möchte, kann auf der weihnachtlich dekorierten Bühne sein Tanz- oder Gesangstalent unter Beweis stellen. Auch die Kindereisenbahn ist unterwegs. Erneut können Vereine, Institutionen und Privatleute an Ständen Gebasteltes, Gebackenes, Weihnachtsdekoration und andere Erzeugnisse anbieten.

Der Nikolaus kommt wieder nach Alt-Hamborn, verkündet Andreas Feller vom örtlichen Werbering. In der Weihnachtszeit schmücken Grundschüler immer die Tannenbäume entlang der Einkaufsstraße und des Altmarkts. „Wir gehen davon aus, dass das wieder stattfinden kann“, sagt er. 650 Kinder der Abteischule und der Grundschule Humboldtstraße sollen am 6. Dezember selbstgebastelten Schmuck an den Bäumen anbringen. „Dafür erhalten sie Geld für die Klassenkasse und natürlich wieder einen Stutenkerl“, so Feller.

Geschenkaktion für ärmere Familien in Neumühl

In der Woche vor dem ersten Advent steht der Platz im Herzen Neumühls im Fokus. Dann nämlich sind die Kindergärten und Grundschulen gefragt, den Weihnachtsbaum auf dem Hohenzollernplatz mit zu schmücken. „Den Schmuck haben sie vorher gebastelt. Traditionsgemäß gibt es dann auch eine kleine Tüte mit weihnachtlichen Leckereien vom Rewe-Markt nebenan – und ein kleines Zelt mit Kakao und Glühwein für die Älteren“, sagt Tobias Kierdorf von der Aktionsgemeinschaft Neumühler Kaufleute. Wer mitmachen will, kann sich bei ihm unter 0174 1628207 anmelden.

In seinem Modehaus an der Holtener Straße veranstaltet er zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde wieder eine Wunschbaum-Aktion. Kinder bedürftiger Familien können ihren Weihnachtswunsch auf einen gebastelten Stern schreiben. „Darauf steht dann noch, ob Junge oder Mädchen, und das Alter, aber auf keinen Fall der Nachname des Kindes“, sagt Kierdorf.

Ab dem 3. Dezember können hilfsbereite Spenderinnen und Spender einen dieser Sterne mitnehmen und das verpackte Geschenk zurückbringen. „Preislich liegt das so zwischen 20 und 25 Euro“, sagt Kierdorf. Die Bescherung findet in der Neumühler Kirche statt. „Die Kinder sind immer sehr gespannt“, so der Geschäftsmann. „Genauso groß ist aber die Hilfsbereitschaft Neumühler Kunden.“ Fragen zu der Aktion beantworten Tobias Kierdorf oder Pfarrer Michael Hüter unter 0203 98582930.

