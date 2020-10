Es mutet an, wie „nach Hause kommen“: Seit April 1986 ist Olaf Mertesacker Polizist, war bei der Hundertschaft, ein ziviler Fahnder, Computerfachmann und viele Jahre im Wach- und Wechseldienst, zuletzt auf der Wache Hamborn. Jetzt ist sein Einsatzgebiet kleiner geworden, lokaler, näher am Bürger – irgendwie heimeliger. Mertesacker ist seit September Bezirksdienstbeamter für Wehofen, der „Dorfsheriff“ also. Haftbefehle zum Beispiel vollstreckt er als Hauptkommissar zwar immer noch, doch für die Menschen aus Wehofen ist er jetzt vor allem Ansprechpartner, der direkte Draht zur Polizei, und außerdem ein „Sensibilisierer“ gegen Betrugsmaschen. Wie genau seine Arbeit aussieht und was er sich von der neuen Aufgabe persönlich verspricht, erzählt Olaf Mertesacker auf Streife durch sein neues Revier.

Für Duisburger Polizist ist der „Dorfsheriff“ eine Wunschposition

„Ich wollte Bezirksbeamter werden“, sagt Mertesacker ganz klar, „ich hoffe, mich in dieser Position verwirklichen zu können“. Von seinem Schreibtisch in der Walsumer Wache am Kometenplatz ist es nicht weit bis nach Wehofen, dem kleinen Dörfchen an der Stadtgrenze zu Dinslaken. Dort will Mertesacker vor allem als Ansprechpartner fungieren, „im Wach- und Wechseldienst kommt man nur sehr selten zu Opferbetreuung“, berichtet er aus Erfahrung, „da hat man meistens schon den nächsten Einsatz in der Pipeline“.

Das ist als Bezirksbeamter anders. „Man kann sich Zeit nehmen, den Leuten helfen, vielleicht Anrufe für sie übernehmen.“ Ganz anders als im Wachdienst könne man als Bezirkspolizist auch „die Vita der Bürger begleiten“, bei kleinen Dingen helfen, I-Dötzchen unter die Arme greifen oder jungen Menschen Tipps geben, die später bei der Polizei arbeiten wollen.

Wehofen ist ein Stadtteil im Wandel – mit besonderen Herausforderungen

Auch bei Wind und Wetter: Als Bezirkspolizist für Duisburg-Wehofen ist Olaf Mertesacker Ansprechpartner und „Sensibilisierer“ für die Bürger in seinem Revier. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Der demografische Wandel im Stadtteil Wehofen – viele junge Familien ziehen ein, Tür an Tür mit älteren Herrschaften – stellt Mertesacker vor besondere Herausforderungen. „Vor allem der Enkeltrick ist ein zunehmendes Problem“, seufzt er. „Ich versuche nicht nur die Menschen selbst, sondern auch ihre Nachbarn zu sensibilisieren, die Augen offen zu halten“.

Der 53 Jahre alte Polizeihauptkommissar, übrigens leidenschaftlicher Rockmusikhörer, sieht die Prävention als wichtige Aufgabe, hilft aber auch, wenn der Schaden schon angerichtet ist. „Wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, sprechen mich Menschen an, da hat dann vielleicht jemand seinen Ausweis verloren und weiß nicht, wo er sich melden muss. Oder auf der Straße fragt ein Bürger nach der richtigen Vorgehensweise, wenn zuhause eingebrochen wurde.“ Außerdem hilft er den Kollegen auch bei der Planung größerer Einsätze: Als „Insider“ des Stadtteils, der dessen Besonderheiten gut kennt.

Olaf Mertesacker auf Streife im „Herzen Wehofens“

Für den Hauptkommissar ist das „Herz Wehofens“, so nennt er den Bereich um die Grundschule und die Kirche, der Dreh- und Angelpunkt für die Streifen durch sein neues Revier. In einer Altenwohnanlage um die Ecke will sich Olaf Mertesacker bald vorstellen, denn „gerade die Einsamkeit im Alter macht anfällig für Trickbetrüger“, weiß der erfahrene Polizist, und wird von einem Passanten freundlich gegrüßt.

Allein schon das Wissen, dass es ihn gibt, soll den Wehofern helfen. Denn der 53-Jährige hofft, dass die Menschen im Stadtteil nicht scheuen, ihn anzusprechen und ihm ihre Probleme anvertrauen. Da zu sein, darin sehe er die Quintessenz seiner neuen Position. Offen zu sein für die Sorgen und Nöte der Wehofer, auch mit kleinen Anliegen. Ganz persönlich Sorge bereitet Mertesacker in diesem Jahr, natürlich, Corona – und das nicht nur dienstlich: „Ich hatte schon Tickets für Wacken, aber daraus ist ja leider nichts geworden.“

>> Kontakt zum Wehofer Dorfsheriff

• Für alle Wehofer Bürger ist Olaf Mertesacker telefonisch unter 0203 2802151 zu erreichen. Wenn er nicht im Stadtteil unterwegs ist, arbeitet er in der Polizeiwache Walsum, Dr.-Hans-Böckler-Straße 17.

• Mehr über den Bezirksdienst der Polizei und eine Liste mit allen Bezirksbeamten und ihren Stadtteilen gibt es im Internet unter duisburg.polizei.nrw.