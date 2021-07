Walsumer Sommer-Matinee bietet Musik und Lachen an der Fähre

Urlaubsstimmung bei der Sommer-Matinee am Fähranleger in Duisburg-Walsum versprechen Jupp Götz (oben links), das Comedy-Duo Thekentratsch, die Sängerin Theresa Cherchi und Kabarettist Wolfgang Trepper.

Duisburg-Walsum. Endlich ist die Corona-Pause in Duisburg-Walsum vorbei. Die Sommer-Matinee am Fähranleger bietet Musik und Kabarett. Mit dabei: Wolfgang Trepper.

Sommer, Strand und ausgelassene Stimmung! Für solch eine feine Urlaubsatmosphäre muss niemand in die Karibik reisen, ein Ausflug ins Duisburger Rheinvorland genügt völlig. Denn die Walsumer Sommer-Matinee steigt am Sonntag, 8. August, und dafür wird das maritime Gefühl an den Fähranleger der Rheinfähre geholt. Veranstalter ist unter anderem das Bezirksamt.

Einlass auf das Open-Air-Gelände an der Rheinstraße ist ab 10.30 Uhr; der Duisburger Musiker Jupp Götz startet das Programm um 12 Uhr und bringt Freunde mit: Akkordeonist Heinz Hox und Gitarrist Gert Neumann. Das Trio spielt Songs, die das Publikum kennt und bei denen es bestimmt gerne mitsummt, von Stevie Wonder über Elton John, die Beatles bis Supertramp. Für dieses Konzert ist der Eintritt frei. Allerdings muss man sich beim Bezirksamt Walsum anmelden unter 0203 283-5731 oder per E-Mail an: m.vahnenbruck@stadt-duisburg.de.

Duisburger Kabarettist Wolfgang Trepper motzt abends über Politik, Gesellschaft, Fernsehen und Schlager

Abends geht’s dann ab 18 Uhr an gleicher Stelle hochkarätig weiter. Und lustig! Kabarettist Wolfgang Trepper aus Duisburg motzt bekanntlich über alles Mögliche: Politik, Gesellschaft, Fernsehen und natürlich auch über deutschen Schlager.

Aus Dinslaken kommt das Comedy-Duo Thekentratsch, das ebenfalls das Zwerchfell der Zuschauer extrem belasten will. Heike Becker und Kerstin Saddeler-Sierp sind schon seit 15 Jahren auf Deutschlands Bühnen unterwegs, schön schräg und urkomisch.

„Ein ungewöhnlicher Sound, aber ungewöhnlich gut“: Sängerin Theresa Cherchi kommt auch nach Walsum

Als „echtes musikalisches Schmankerl“ kündigen die Veranstalter die junge Sängerin Theresa Cherchi aus Moers an. Durch Zufall entdeckt und vom Fleck weg für Walsum engagiert. Eigentlich war das Programm schon fertig, die Plakate und Flyer gedruckt. Aber die Organisatoren konnten nicht anders. Die 27-Jährige singt mit einer rockigen, aber glasklaren Stimme und begleitet sich dabei selbst auf der Gitarre. „Ein ungewöhnlicher Sound, vor allem aber ungewöhnlich gut“, wirbt das Team der Sommer-Matinee, die von der Gebag und von Sinalco unterstützt wird. Außerdem feuert die Freiwillige Feuerwehr Walsum den Grill an und bietet den Zuschauern den ganzen Tag Leckereien.

Für den Abendteil (ab 18 Uhr) kosten die Tickets 25 Euro. Die gibt’s im Vorverkauf im Bezirksamt Walsum oder unter www.reservix.de. Hier ist ebenfalls eine Voranmeldung notwendig: 0203 283-5731. Es gelten die Corona-Regeln und Zuschauer müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

