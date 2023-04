Walsumer Schützen stehen erneut Veränderungen ins Haus

Vor dem Thronball wird die Fahne des BSV Aldenrade-Fahrn, wie hier 2022, ins Vereinshaus in Duisburg getragen.

Duisburg-Aldenrade. Feuerwerk gestrichen, Schützenfest verkürzt: Mitglieder des BSV Aldenrade-Fahrn mussten sich an einiges gewöhnen. Nun gibt’s neue Veränderungen.

Veränderungen beim Königsschießen sind die Mitglieder und Gäste des Bürger-Schützen-Vereins Aldenrade-Fahrn (BSV) mittlerweile gewohnt. Die gravierendste Änderung gab es vor rund sieben Jahren, als das Schützen- und Volksfest nicht mehr auf dem Friedrich-Ebert-Platz im Herzen von Walsum ausgetragen wurde. Das Festzelt steht seitdem auf dem hauseigenen Vereinsgelände an der Kurfürstenstraße 134.

Der Rückzug hatte finanziellen Gründe. Seitdem sucht der Vorstand mit den Vereinsmitgliedern nach dem idealen Konzept, um allen gerecht zu werden. Die älteren Schützen werden sich an die Zeit zurückerinnern, als im Festzelt am Freitagabend Showgrößen wie Jürgen Drews oder Olaf Henning aufgetreten sind.

Das Schützenfest in Duisburg-Walsum wird 2023 noch einen Tag kürzer

Die jüngeren denken sicher gerne an das traditionelle Feuerwerk als Abschluss des Schützenfestes am Dienstagabend. Ganze fünf Tage wurde in Walsum früher traditionell gefeiert, dann waren es vier. Doch auch das ist nun Geschichte.

Denn bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde beschlossen, dass in diesem Jahr schon am Sonntag Schluss sein wird. Das Schützenfest wird 2023 von Freitag, 11. August, bis Sonntag, 13. August, gefeiert.

Pressesprecher Achim Frenzel erklärt die Gründe: „Wir waren uns einig, dass wir die ganze Sache attraktiver gestalten wollen und haben uns gefragt: Warum kommen die Leute nicht? Durch den Verzicht am Montag braucht sich keiner mehr extra den Tag frei nehmen. Selbst unsere Leute haben das nicht mehr gemacht.“

Auch gestrichen: Der gemeinsam Marsch durch Walsum

Die Verkürzung hat natürlich Auswirkungen auf die Planung: Das traditionelle Gästeschießen wird es nun am Samstag statt Sonntag geben. Der BSV-Vorstand setzt hierbei auf mehr Bürgerbeteiligung. Die Festtage werden auch nicht – wie bisher üblich – schon morgens starten. Dieses Jahr wird es erst gegen Nachmittag losgehen.

Gestrichen sind außerdem der gemeinsame Marsch durch Walsum und der Besuch am Rathaus. Die Gastvereine werden am Sonntagabend ins Vereinsheim kommen, dann wird auch die Inthronisation des neuen Königspaares über die Bühne gehen.

So soll das Vereinsleben wieder neuen Schwung bekommen

Ein Kritikpunkt in den vergangenen Jahren war, dass nichts für Familien auf die Beine gestellt wurde. Auch hier habe der Verein an einer Lösung gearbeitet, so Frenzel: „Es wird unter anderen ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg geben. Die Walsumer Metzgerei Ganzenmüller übernimmt das Catering. Die Bewirtung im Vereinsheim werden wir selber stemmen. Wir wollen unseren Gästen guten Service zu bezahlbaren Preisen anbieten.“

Damit das Vereinsleben in Aldenrade wieder in Schwung kommt, ist das Vereinsheim an den Trainingstagen geöffnet – und das nicht nur für die 306 Mitglieder. Außerdem wird es ab April an jedem ersten Mittwoch des Monats einen Schützenstammtisch geben, damit die Mitglieder sich auszutauschen können.

„Wir wollen das Vereinsleben attraktiver gestalten und hoffen, dass die Maßnahmen und Veränderungen auch in Bezug auf unser Schützenfest greifen werden“, sagt Achim Frenzel. Die Planungen für das Fest sind schon weit vorangeschritten. Die Frage, ob es im August auf dem Friedrich-Ebert-Platz wieder eine Kirmes gibt, ist allerdings noch offen.

Schausteller Walter Söhngen, ebenfalls Mitglied bei den Schützen, ist gemeinsam mit seinen Kollegen dafür zuständig, dass die Kirmesplätze im Stadtgebiet bestückt werden. Für Walsum stehe eine Entscheidung noch aus, erklärt Söhngen: „Mit Walsum kämpfe ich noch. Wir wollen dahin gehen, wo das Leben stattfindet. Die Bevölkerung braucht diese Art der Abwechslung. Wir arbeiten ehrenamtlich dafür, dass es funktioniert.“

Die Kirmes würde zeitgleich mit dem Schützenfest stattfinden, also am zweiten Wochenende im August. Vor der Pandemie-Pause funktionierte die Kirmes in Kombination mit dem Schützenfest auf der Kurfürstenstraße. Beide Seiten hätten daher nichts gegen eine Neuauflage einzuwenden.

>> Walsumer Schützenverein lädt Interessierte zum Hineinschnuppern ein

Wer Interesse hat, die Vereinsarbeit des BSV Aldenrade-Fahrn kennenzulernen, kann zu den Trainingszeiten ins Vereinsheim an die Kurfürstenstraße 134 kommen.

Trainiert wird am Dienstag und Mittwoch von 16 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf www.bsv-aldenrade-fahrn.de.

