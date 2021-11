Walsumer Jecken laden Corona-Helfer zur Dankesparty ein

Die Karnevalsgesellschaft Gruen-Weiss Walsum will sich bei Duisburger Corona-Helfern bedanken und schmeißt für sie jetzt eine Dankesparty in der Stadthalle.

Duisburg-Walsum. Die KG Gruen-Weiss Walsum lädt Corona-Helfer zur Dankesparty mit Musik und Tanz in die Stadthalle ein. Karnevalskostüme bleiben dabei zuhause.

Nach der Corona-Zwangspause ist die Vorfreude bei Duisburgs Jecken auf die nahende Session groß. Doch bevor die Tanzmariechen der Karnevalsgesellschaft Gruen-Weiss Walsum in ihre Uniformen schlüpfen, die Büttenredner ihr Publikum mit spitzen Pointen zum Lachen bringen und Karnevalsfreunde in bunten Kostümen schunkeln, wollen die Walsumer Jecken zuerst all jenen Danke sagen, die sich in der Coronakrise gegen die Pandemie gestemmt und sich unter schwierigen Bedingungen für das Wohl der Duisburgerinnen und Duisburger eingesetzt haben.

Daher lädt die Karnevalsgesellschaft am Samstag, 12. November, zu einer Corona-Dankesparty ein. In der Stadthalle (Waldstraße 50) werden von 20 bis 24 Uhr alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter samt Partner aus Pflegeberufen, Stadtverwaltung, Einzelhandel, Feuerwehr und Polizei als Ehrengäste erwartet. Geplant war diese Sause bereits im vergangenen Jahr, doch die Pandemielage und die Impfkampagne lassen die Feier erst jetzt zu.

Bei der Dankesparty für Corona-Helfer sind Karnevalskostüme nicht vorgesehen

Obwohl traditionell der Hoppeditz am 11. November erwacht und damit den Karneval einläutet, weisen die Veranstalter ausdrücklich darauf hin, dass es keine Karnevalsparty wird. Dementsprechend sind keine Verkleidungen oder Clownsnasen vorgesehen.

Statt mit Helau sollen zunächst verschiedene Gesangseinlagen bei den Gästen gute Laune entfachen, so werden etwa die Coloured Birds auftreten. Nach zweieinhalbstündigem Musikprogramm legt anschließend ein DJ auf und will die Stimmung in der Stadthalle bis Mitternacht weiter zum Kochen bringen.

Auch wer keine Einladung erhalten hat, kann an der Party teilnehmen. Der Eintritt ist frei und alle Gäste nehmen an einer Tombola teil. Es gilt die 2G-Regel, Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen also nachweislich geimpft oder genesen sein.

Närrisch wird es bei der KG Gruen-Weiss Walsum dagegen erst am Folgetag, wenn am Samstagabend, 13. November, um 20 Uhr die Prinzenproklamation in der Stadthalle beginnt.

