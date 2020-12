Die marode Hubbrücke in Duisburg-Walsum kann bald saniert werden. Ob sie danach nur für Radfahrer und Fußgänger, oder auch für Autofahrer nutzbar ist, steht noch nicht fest.

Denkmal Walsumer Hubbrücke: Junges Duisburg will Freigabe für Autos

Duisburg-Walsum. Bei der anstehenden Sanierung der Hubbrücke soll auch an den Autoverkehr gedacht werden, fordert die Walsumer Fraktion von Junges Duisburg.

Die Walsumer Fraktion von Junges Duisburg hat sich dafür ausgesprochen, die Hubbrücke nach der Sanierung wieder für Autofahrer freizugeben. Unter anderem würde das vielen Verkehrsteilnehmern lästige Umwege ersparen, heißt es zur Begründung.

„Für die Bürger vor allem in Alt-Walsum wäre es eine große Erleichterung, weil eine umständliche Umfahrung zum Beispiel von und zur Fähre entfällt“, erklärt Peter Rosinski, Sprecher von Junges Duisburg in der Bezirksvertretung. Das sei schließlich auch besser für die Umwelt, so der im September neu gewählte Mandatsträger.

Folgenutzung der Walsumer Hubbrücke ist noch völlig offen

Wie berichtet, hat der Bundestag in der vergangenen Woche beschlossen, die Instandsetzung des denkmalgeschützten Bauwerks mit 2,5 Millionen Euro zu fördern . Insgesamt soll die Maßnahme rund 4,5 Millionen Euro kosten. Auch der Energiekonzern Steag, dem die Brücke gehört, will sich an der Finanzierung beteiligen.

Nach jetzigem Stand ist völlig offen, ob die Hubbrücke weiterhin nur Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung stehen soll, oder auch dem motorisierten Verkehr.

