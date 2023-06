Walsumer Hof feiert – Fischbrötchen und Bier für einen Euro

Das Fischrestaurant Walsumer Hof in Duisburg bezieht seit 150 Jahren sein Bier bei der König-Brauerei. Gastwirt Matthias Langhoff will dieses Jubiläum jetzt im Biergarten feiern.

Duisburg. Das Fischlokal Walsumer Hof arbeitet seit 150 Jahren mit der König-Brauerei zusammen. Das Jubiläum wird im Biergarten mit Sonderpreisen gefeiert.

Als diese Geschäftsbeziehung besiegelt wurde, regierte noch Kaiser Wilhelm I. über das Deutsche Reich. 150 Jahre später ist das beliebte Fischrestaurant Walsumer Hof immer noch Kunde der König-Brauerei. Dieses außergewöhnliche Jubiläum soll jetzt gefeiert werden – und dabei soll keine Kehle trocken bleiben.

Seit 1873 bezieht der Walsumer Hof das Bier der König-Brauerei, die damals noch „Bairische Bierbrauerei Theodor König“ hieß. Johannes Langhoff, der Urgroßvater des heutigen Wirts, hatte einen Exklusivvertrag mit der Brauerei abgeschlossen, dass nur er in einem gewissen Umkreis das Bier aus Beeck ausschenken durfte. Ein sogenannter Gebietsschutz sei „heute kartellrechtlich nicht mehr durchsetzbar“, ordnet die König-Brauerei ein. Aber in der Familie Langhoff wurde diese Kooperation von Generation zu Generation beibehalten. Eine 150-jährige Kundentreue ist auch für die Traditionsbrauerei, die inzwischen zur Bitburger-Gruppe gehört, „ganz, ganz selten“.

Jubiläumsfeier im Fischlokal Walsumer Hof mit Köpi, Fischbrötchen und Grillwurst

„Wir sind sehr stolz auf diese Tradition“, sagt Restaurant-Chef Matthias Langhoff, der Gastgeber der Jubiläumsfeier. Verkauft hat sein Uropa noch nicht das heutige König Pilsener. Damals kam die Lieferung samt Stangeneis noch mit dem Pferdewagen, und die Gastwirte haben die Fässer noch mit dem Degen angestochen.

Die Party am Mittwochabend, 28. Juni, wird zwar ohne Bierkutsche steigen. Trotzdem wird es historisch, denn die Feier steigt von 17 bis 22 Uhr „im ältesten Biergarten des Duisburger Nordens“, so der Wirt; der Walsumer Hof sei im 15. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt.

Mitarbeiter der König-Brauerei in Duisburg freuen sich im Jahr 1900, dass sie bereits 50.000 Hektoliter Bier gebraut haben. Foto: Bitburger Braugruppe

Mehrere hundert Gäste passen in die Außengastronomie an der Rheinstraße. Auf sie warten am Mittwoch neben Lagerfeuer und Musik natürlich Köpi, Softdrinks, Fischbrötchen und Grillwürstchen für kleines Geld. Alles kostet – dank der König-Brauerei und anderer Sponsoren – jeweils nur einen Euro. Zusätzlich ist das beliebte Fischlokal geöffnet, dort wird á la carte gespeist.

„Wir feiern das Jubiläum ganz entspannt“, so Matthias Langhoff. Er hofft auf viele Gäste und dass die Zusammenarbeit mit der König-Brauerei noch sehr lange besteht.

