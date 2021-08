Das Team der Caritas-Werkstätten in Rheinberg hat mit dem Walsumer Brauhaus Urfels in Duisburg einen verlässlichen Abnehmer für ihre Holzkästen.

Bier aus Duisburg Walsumer Deko-Objekt: Hier kommen die Brauhaus-Kisten her

Duisburg. Menschen mit Behinderung haben bereits 3000 Kästen für das Walsumer Brauhaus hergestellt – bei Kunden ein immer mehr gefragtes Deko-Objekt.

Diese Getränkekisten landen nicht im Pfandautomat: Die Behälter aus dem Walsumer Brauhaus Urfels haben ein trendiges Holzdesign, Kunden behalten sie gern als Dekoration für Zuhause. Gefertigt werden die Kisten von Menschen mit Behinderungen in den Caritas-Werkstätten in Rheinberg.

Dort empfindet Abteilungsleiter Willi Heuvens diese Arbeit als „ein echtes Geschenk“: „Der Auftrag ist vielseitig und fast für jeden ist eine passende Aufgabe dabei.“ Hobeln, Zuschnitt, Leimen, Fasen, Zusammenbauen, Schrauben und Tackern – die Liste der Tätigkeiten ist lang, mit 23 Stücken auch die Liste der Einzelteile. Mit genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei das aber flott erledigt.

Bierkästen für das Brauhaus: Anfrage aus Walsum kam 2018

Mehr als 3000 Kästen hat die Werkstatt seit 2018 für das Brauhaus produziert. Am Anfang stand eine Anfrage aus Walsum, inklusive der Bitte um einen Gestaltungsvorschlag. Eine Aufgabe, die Willi Heuvens und Gruppenleiter Ralf Bannemann damals reizte. Die beiden Schreiner sind Tüftler, und nach kleinen Anlaufschwierigkeiten – die Flaschen rutschten in Schräglage aus dem Kasten – war das Model fertig und die Brauerei begeistert.

Nach der Musterfreigabe bauten die Beschäftigten zunächst 100 Kästen, die so gut ankamen, dass es seitdem kontinuierlich weitere Aufträge gab. Auch Kisten für Limonade werden mittlerweile in Rheinberg hergestellt. Zur Motivation kommt regelmäßig ein Fahrzeug der Brauerei vorbei und liefert die süße Brause an.

Meist baut die Gruppe Chargen von 250 Kästen. Dazu benötigen zwei bis drei Mitarbeiter rund vier Wochen. Im Corona-Lockdown war lange Pause in der Werkstatt, doch verlernt haben die Beschäftigten nichts – zum Glück, denn jetzt ist Hochsaison und das Auftragsbuch ist prall gefüllt.

