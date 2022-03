Trimm-Dich-Pfad für Walsum: Stadt sieht Bedarf gedeckt

Trimm-Dich-Pfade sind in den vergangenen Jahren wieder in Mode gekommen, auch in Duisburg. (Symbolbild)

Duisburg-Walsum. Die Bezirksvertretung will für Walsum einen neuen Trimm-Dich-Pfad. Die Stadt Duisburg verweist auf die Kosten und sieht den Bedarf gedeckt.

Die Stadt Duisburg reagiert verhalten auf den Vorstoß der Bezirksvertretung, in Walsum einen Trimm-Dich-Pfad zu errichten. „In den Jahren 2019 und 2020 wurde durch die Wirtschaftsbetriebe in allen Bezirken jeweils ein Mehrgenerationenspielplatz errichtet“, erklärt die zuständige Fachverwaltung, warum sie den Bedarf gedeckt sieht. Diese Spielplätze seien für alle Altersgruppen „ein attraktives Freizeit- und Fitnessangebot“.

Die Herstellungskosten für einen Mehrgenerationenplatz betragen laut Stadt rund 50.000 Euro. Die jährlichen Kosten für den weiteren Unterhalt, die Kontrolle und Wartung seien zudem „erheblich“ und müssten ebenfalls von den Wirtschaftsbetrieben getragen werden.

Trimm-Dich-Pfad: Vergleich mit Mattlerbusch nur bedingt zutreffend

In der schriftlichen Antwort der Stadt an die Bezirksvertretung heißt es deshalb: „Sollten in Walsum zusätzliche Mehrgenerationenspielplätze gewünscht werden, so muss im Vorfeld die Finanzierung von Bau und Unterhalt dieser Anlage geklärt sein.“

Die Bezirksvertretung hatte einen Trimm-Dich-Pfad auf Antrag der CDU eigentlich als Ergänzung zu den Jugend- und Mehrgenerationenspielplätzen ins Spiel gebracht. Als Vorbild wurde der Parcours im Mattlerbusch genannt. Doch der Revierpark liegt nicht in der Zuständigkeit der Stadt Duisburg, stellt diese klar. Zudem entsprächen Planung, Gestaltung und Sicherheitsstandards dieser Anlage nicht den Anforderungen und Vorstellungen der Wirtschaftsbetriebe.

Der Fitness-Parcours im Mattlerbusch ist heruntergekommen. Im Rahmen der Parkerneuerung wird aber eine neue Anlage errichtet. (cst)

