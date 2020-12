Walsum: Neue Tagespflege für Kleinkinder unter drei Jahren

Duisburg-Vierlinden. In Walsum hat der Awo-Mini-Campus eröffnet. Kinder unter drei Jahren werden ganztags betreut. Weitere Einrichtungen in Duisburg sollen folgen.

Nach dem ersten Awo-Mini-Campus in Serm ist seit dieser Woche auch in Walsum eine Kindertagespflege an den Start gegangen. Und während im Duisburger Süden bereits alle Plätze vergeben sind, können Kinder unter drei Jahren für die Einrichtung an der Friedrich-Ebert-Straße 487 noch angemeldet werden.

Das Konzept für die jeweils neunköpfigen Gruppen auf den beiden Mini-Campus in Duisburg sieht laut Awo vor, einen familiären Rahmen zu schaffen, in dem die Kinder mit viel Vertrauen größer werden können. Die Mädchen und Jungen sollen erste eigene Erfahrungen machen und in sicherer Umgebung die Welt kennenlernen – vom Singen übers Lesen, Bewegen und Forschen stehe alles auf dem „Entdecker-Programm“.

Kindertagespflegen in Serm und Walsum sollen in Duisburg nur der Anfang sein

Zum pädagogischen Konzept gehören demnach auch Entwicklungsförderung und erste Bildungsangebote. Die Campus-Minis sollen spielend das Miteinander in der Gruppe lernen. „Ausflüge und gemeinsames Essen runden die familienähnliche Atmosphäre ab“, teilt der Sozialdienstleister mit.

Die Einrichtungen in Serm und Walsum sollen erst der Einstieg in die U3-Betreuung sein. Die Awo baut zwei neue Seniorenwohnanlagen in Rheinhausen und Laar, in denen sie voraussichtlich 2023 zwei weitere Kindertagespflegen eröffnen will. Alle sollen den Namen Awo-Mini-Campus tragen.

Anfragen für Plätze in Walsum nimmt ab sofort Frau Ji Yeong Kong entgegen. Sie ist zu erreichen unter 01590 1969373 oder per E-Mail unter kindertagespflege@awo-campus.de .