Duisburg-Walsum. Überraschung in der Bezirksvertretung Walsum: Zwei CDU-Frauen laufen kurz vor der ersten Sitzung zur Wählergemeinschaft Junges Duisburg über.

Überraschung in der Walsumer Bezirksvertretung: Kurz vor der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl am 13. September fiel plötzlich die CDU-Fraktion auseinander. Gudrun Henne und Elvira Trubitz sind zu Junges Duisburg (JuDU) übergewechselt. Damit galten zuvor getroffene Absprachen nicht mehr. Entsprechend holprig verlief die Gründungssitzung. Erwartungsgemäß wurde jedoch Georg Salomon (SPD) wieder zum Bezirksbürgermeister gewählt. Diese Wahl leitet immer der älteste Bezirksvertreter, diesmal war es Helmut Neugebauer (70) von der AfD.

Elf Jahre lang war Gudrun Henne für die CDU stellvertretende Bezirksbürgermeisterin. Das hätte sie auch diesmal wieder werden sollen. Denn die SPD präsentierte zusammen mit der CDU, den Grünen und der Linken einen gemeinsamen Wahlvorschlag mit Salomon auf Platz eins, gefolgt von Markus Laaks (Grüne) und Gudrun Henne.

Nach dem Übertritt der beiden Christdemokratinnen zu Junges Duisburg zog die CDU diesen Wahlvorschlag aus dem Bündnis mit den anderen Parteien zurück, präsentierte stattdessen einen eigenen: René Klein. Für Junges Duisburg schlug Peter Rosinski daraufhin Henne als Bürgermeisterkandidatin vor. Danach wurde geheim abgestimmt.

Neue JuDU-Fraktion stimmt nicht geschlossen für Überläuferin ab

Auch das blieb nicht ohne Überraschung. Zwar bestand kein Zweifel daran, dass Georg Salomon in seinem Amt bleiben würde. Elf von 16 gültigen Stimmen wurden dafür abgegeben. Gleichzeitig war Markus Laaks zu seinem ersten Stellvertreter gewählt.

Aber Henne vereinigte nicht einmal die Stimmen ihrer neuen Dreier-Fraktion auf sich, sondern nur zwei. Dagegen votierten drei Bezirksvertreter für den CDU-Kandidaten Klein, obwohl die CDU nur noch zwei Sitze hat. Damit ist er der zweite Stellvertreter. JuDU-Fraktionschef Peter Rosinski preschte, nachdem das Ergebnis verkündet war, mit dem Antrag vor, die Wahl zu wiederholen, gab dann aber klein bei.

CDU-Mitglieder erfuhren vom Zerfall ihrer Fraktion per Handy-Nachricht

Bei der CDU reagierte man im Anschluss ratlos auf das Auseinanderfallen ihrer Fraktion. Nichts habe im Vorfeld darauf hingedeutet, erklärte Ratsherr Elmar Klein. „Eine Stunde vor der Sitzung haben wir es auf unserem Handy erfahren“, sagte er. Die Absprache mit SPD, Grünen und Linken sei zuvor einmütig von der damals noch vierköpfigen Fraktion gebilligt worden. Ähnliche Vorgänge hatten sich auch im Duisburger Süden abgespielt. Dort hatte zudem ein Grüner heimlich die Partei gewechselt und war in die CDU eingetreten.

Gudrun Henne und Elvira Trubitz wollten ihren überraschenden Parteiwechsel am Freitag auf Anfrage dieser Redaktion nicht kommentieren. „Nach einer Ehescheidung wäscht man auch keine schmutzige Wäsche“, sagte Trubitz. Henne spielte stattdessen auf die dritte Stimme für René Klein an, als sie sagte, die CDU habe „mit der AfD geschmust“. Aber angesichts der geheimen Wahl bleibt das eine Vermutung. Außerdem betonte Ratsherr Elmar Klein, dass sich die Christdemokraten bewusst mit der SPD und weiteren Parteien auf eine gemeinsame Liste verständigt habe, um für keines der Ämter auf rechte Stimmen angewiesen zu sein.

Die Kräfte in der Walsumer Bezirksvertretung haben sich verschoben

Die AfD verhielt sich in der Sitzung allerdings völlig unauffällig. Wenn Helmut Neugebauer als Altersvorsitzender zu persönlichen Erklärungen ausholen wollte, reagierten die anderen Parteien gleich ungehalten und er brach ab.

Bei Junges Duisburg hält die Freude darüber an, dass sich die politischen Kräfte im Stadtbezirk zu ihren Gunsten verschoben haben. „Ich freue mich sehr, dass wir nun die zweitgrößte Fraktion in der Bezirksvertretung Walsum stellen“, äußerte sich Peter Rosinski am Freitag.

Bei der Wahl am 13. September hatte die Wählergemeinschaft lediglich 3,1 Prozent der Stimmen bekommen. Jetzt hat sie in der Bezirksvertretung ein Gewicht, als hätte einer von sechs Wählern für sie gestimmt.

>> DIE 17 MITGLIEDER DER NEUGEWÄHLTEN BEZIRKSVERTRETUNG

Heinz Berning (SPD) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Detlef Frese (SPD) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Angelika Gesell (SPD) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Daniela Hoffmann (SPD) Foto: SPD

Bezirksbürgermeister Georg Salomon (SPD) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Yilmaz Turp (SPD) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Antonie Wondrak (SPD) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Gudrun Henne (Junges Duisburg) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Peter Rosinski (Junges Duisburg) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Elvira Trubitz (Junges Duisburg) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Edgar Bornemann (AfD) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Helmut Neugebauer (AfD) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Stellvertretender Bezirksbürgermeister René Klein (CDU) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Björn Pollmer (CDU) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Annika Etges (Grüne) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Stellvertretender Bezirksbürgermeister Markus Laaks (Grüne) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services