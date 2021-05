Walsum: Ev. Kirche feiert jetzt wieder Präsenzgottesdienste

Die beiden evangelischen Kirchengemeinden in Duisburg-Walsum feiern zu und ab Pfingsten wieder Präsenzgottesdienste. Gefeiert wird auch in der Johanneskirche, hier fotografiert mit der neuen Pfarrerin Elke Voigt.

Duisburg-Walsum. Die evangelischen Kirchengemeinden in Duisburg-Walsum feiern zu und ab Pfingsten wieder Gottesdienste in Präsenz. Welche Corona-Regeln gelten.

Die beiden Evangelischen Gemeinden in Duisburg-Walsum vom Kirchenkreis Dinslaken feiern zu und ab Pfingsten wieder Präsenzgottesdienste in ihren Gotteshäusern. Zuletzt hatten sie aufgrund der schwierigen Corona-Lage im Duisburger Norden darauf seit Monaten verzichtet.

Die Gemeinde Walsum-Vierlinden lädt an Pfingstsonntag, 23. Mai, um 9.30 Uhr zum Gottesdienst ins Martin-Niemöller-Haus (Canarisstraße 9) und um 11 Uhr in die Johanneskirche (Franz-Lenze-Platz 47) ein. Am Pfingstmontag, 24. Mai, wird in der Johanneskirche außerdem ein Taufgottesdienst gefeiert. Er beginnt um 11 Uhr.

Corona-Regeln und Hygienevorschriften bleiben bei den Gottesdiensten bestehen

Dass in Vierlinden die Gemeindemitglieder wieder gemeinsam zusammen ihre Gottesdienste in der Kirche feiern können, hat das Presbyterium als Leitungsgremium der Kirchengemeinde entschieden. Diesen Beschluss trifft es erstmals seit der Adventszeit im vergangenen Jahr, als das Presbyterium auf Präsenzgottesdienste verzichtete, um die Bekämpfung der Corona-Pandemie zu unterstützen. Inzwischen habe sich die Situation verbessert, teilt die Gemeinde mit.

Die Bundesregierung habe die gesetzliche Corona-Notbremse inkraft gesetzt und das Presbyterium daraufhin entschieden, die Kirchen für gemeinsame Gottesdienste zu öffnen, sobald im Stadtbezirk Walsum die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 falle. Durch die Maßnahmen, die in Duisburg umgesetzt wurden, ist dieses Ziel zu Pfingsten nun erreicht. Solange dieser Inzidenzwert von 100 nicht wieder erreicht wird, setzt die Gemeinde Walsum-Vierlinden auf Präsenzgottesdienste.

„Selbstverständlich wird nach wie vor streng auf die Einhaltung aller Hygienemaßnahmen geachtet“, teilt sie allerdings mit und meint Abstandsregeln, Maskenpflicht, Verzicht auf Gemeindegesang und das Erfassen der Besucher in Kontaktlisten.

Weiterhin bleibt allerdings die Möglichkeit, sonntags um 9.30 Uhr die Gottesdienste aus dem Martin-Niemöller-Haus von zuhause live im Internet auf Youtube mitzufeiern (live.walsum-vierlinden.de). Dort werden die Gottesdienste auch als Video hinterlegt. Weitere Infos gibt es auf der Webseite www.walsum-vierlinden.de.

Sängerin Anna Kniep und Klavieristin Serafina Mann ersetzen den kräftigen Gemeindegesang

Auch die Evangelische Kirchengemeinde Walsum-Aldenrade lädt ab Pfingsten wieder zu Präsenzgottesdiensten ein. Los geht es am Pfingstsonntag, 23. Mai, um 10 Uhr in der Aldenrader Kirche (Friedrich-Ebert-Straße 141). Die üblichen Corona-Regeln und Hygienevorschriften bleiben bestehen. So besteht etwa zum Betreten der Kirche Maskenpflicht und auf den „sonst üblichen kräftigen Gemeindegesang“ muss verzichtet werden. Statt dessen singt Anna Kniep und am Klavier begleitet Serafina Mann. Weitere Infos auf www.kirchengemeinde-aldenrade.de.

