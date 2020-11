Die Kleinkunstbühne Meiderich ist gerettet: Auf einen Artikel dieser Redaktion hin haben sich sechs motivierte Ehrenamtliche gemeldet, um im Vorstand des Vereins Verantwortung zu übernehmen. Damit kann der Betrieb weitergehen.

Dabei sah es zappenduster aus. Nicht nur der langjährige Vorsitzende Lothar Koopmann und seine Frau hatten angekündigt, zum Jahresende ihre Ämter niederzulegen. Auch zwei weitere erfahrene Mitarbeiter hören auf. Doch die zahlreichen Fans des Meidericher Theaters können aufatmen. „Wir lassen die Bühne nicht einfach untergehen“, versichert Henner Sander, bislang stellvertretender Vorsitzender. Er selbst ist bereit, die Nachfolge von Lothar Koopmann anzutreten. Sander kennt sich mit der Organisation von Veranstaltungen aus, hat dies jahrelang für die Kobras, den Eishockeyclub aus Dinslaken, übernommen. Die Kleinkunstbühne Meiderich hat er zunächst als Gast kennen- und schätzen gelernt.

Neuer Vorstand will mehr junge Künstler nach Meiderich holen

Die neuen Ehrenamtlichen kommen zum großen Teil aus Meiderich, aber auch ein Rahmer ist dabei. Mit ihnen wächst der Kreis der Aktiven auf zwölf. „Damit können wir das Programm sicherstellen. Es sollten immer mindestens acht Leute pro Abend dabei sein“, sagt Sander.

Er will in Zukunft mehr junge Künstler auf die Bühne holen, und zwar nicht nur Kabarettisten. Sander stellt sich eine Mischung aus altbewährten Publikumslieblingen und Newcomern vor. Auch im nächsten Jahr sind wieder Wilfried Schmickler, Jürgen Becker und Florian Schröder dabei. Sander will aber auch die jüngere Garde, Stefan Danziger und Benni Stark zum Beispiel, nach Meiderich holen – allerdings erst 2022. Denn das Programm fürs nächste Jahr ist bereits fix. „Mit so einer Planung muss man immer ein Jahr im Voraus beginnen, sonst sind die Künstler ausgebucht“, weiß Sander. Es soll weiterhin einmal im Monat eine Vorstellung geben, mehr sei ehrenamtlich nicht zu schaffen.

Meidericher Publikum dient oftmals als Stimmungstest fürs TV

Die rund 300 Plätze sind regelmäßig ausverkauft. „Das Meidericher Publikum ist treu“, sagt der Vize-Vorstand. Und auch die Kabarett-Prominenz kommt gerne nach Meiderich. „Weil sie hier nah am Publikum sind“, meint er. Die Künstler testen auf der Kleinkunstbühne auch gerne mal ihr neues Programm aus. Was die Meidericher beklatschen, kann anschließend auch der Fernsehgemeinde serviert werden.

Für die Neuwahl des Vorstands muss zunächst noch eine Mitgliederversammlung einberufen werden. Die soll auf jeden Fall vor Ort stattfinden, nicht digital. Wann es die Corona-Bestimmungen wieder zulassen, dass sich 300 Vereinsmitglieder versammeln, steht allerdings noch in den Sternen.

Im Dezember soll Kai Magnus Sting auf der Kleinkunstbühne auftreten

Der Eintritt für die November-Vorstellung mit Thomas Freitag wird erstattet. Das gleiche Prozedere soll für die Vorstellung mit Kai Magnus Sting am 3. Dezember gelten, falls sie denn wegen Corona ausfallen muss. Sander ist verhalten optimistisch, dass Sting auftreten kann. Ganz sicher ist er hingegen, dass die Kleinkunstbühne Meiderich weiter bestehen wird.