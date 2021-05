Vierlinden: Vennbruchschule plant zum 100. Geburtstag um

Duisburg-Vierlinden. Die Vennbruchschule wird 100 Jahre alt. Die Feierlichkeiten müssen etwas anders ablaufen als geplant. Rektor Peter Steuwer geht in den Ruhestand.

Peter Steuwer hat Wort gehalten: 100 Videoclips hat der Schulleiter veröffentlicht, passend zum 100. Geburtstag seiner Vennbruchschule. Mittlerweile wurden die Filmchen auf dem Youtube-Kanal der Schule fast 10.000 mal abgerufen. Und es gibt weitere Pläne und Ideen, das Jubiläum auch in Corona-Zeiten angemessen zu feiern.

Ganz druckfrisch erschienen ist die hundertseitige Festschrift zur Geschichte der Vennbruchschule in Vierlinden, die zu einem Preis von fünf Euro erhältlich ist. Sie enthält viel Bildmaterial und Texte aus den vergangenen 100 Jahren.

Sollten die Inzidenzen in Duisburg unter 165 bleiben und Schulbetrieb in Präsenz weiter möglich sein, soll vom 7. bis 11. Juni der Zirkus Sperlich auf dem Schulhof mit einem großen Viermastzelt zu Gast sein.

„Woche der Begegnung“ an der Walsumer Vennbruchschule

Zuschauer können wegen der Pandemie nicht dabei sein, aber die Kinder sollen in festen Kleingruppen Zirkusnummern einstudieren und sie dann im Kostüm im großen Zirkuszelt präsentieren. Ein Filmteam des schulischen Kooperationspartners Aktion und Kultur mit Kindern will die Zirkusnummern aufnehmen und daraus einen Zirkusfilm zusammenfügen, den Eltern und Großeltern nachträglich als USB-Stick erwerben können.

Duisburg-Vierlinden- So bewerten Einwohner den Stadtteil Ursprünglich war für Ende Juni ein offizieller Festakt in der Stadthalle Walsum geplant. Es ist vorgesehen, diesen durch eine „Woche der Begegnung“ zu ersetzen. An vier Nachmittagen, vom 21. bis 24. Juni, sollen dann zu einer Art Klassentreffen getrennt voneinander ehemalige Schülerinnen und Schüler aus den 50er Jahren oder vorher, ehemalige Lehrerinnen und Lehrer sowie ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Schulhof der Vennbruchschule eingeladen werden. An einem zusätzlichen Nachmittag sind auch Vertreter von Kooperationspartnern der Schule sowie aus der Verwaltung und Politik eingeladen.

Die Woche der Erinnerung ist nicht nur Geburtstagsfeier, sondern auch Anlass für den Schulleiter, Lebewohl zu sagen: Peter Steuwer hat vor 40 Jahren als Junglehrer an der Schule begonnen und geht nach mehr als 24 Jahren an der Spitze zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand.

Wer in den 50er Jahren oder früher die Vennbruchschule besucht hat und an der Woche der Erinnerung teilnehmen will, kann sich unter 0203 477897 melden. Über dieselbe Nummer ist die Festschrift erhältlich.

