Duisburg. Die Erfolgskette „Haus des Döners“ hat eine Filiale in Duisburg eröffnet. Zum Start gab es Döner für einen Cent – dafür stand man stundenlang an.

Ein Döner für einen Cent – das bewährte Eröffnungsritual der Döner-Kette „Haus des Döners“ zieht auch in Duisburg: Bei der Eröffnung der neuen Filiale am August-Bebel-Platz in Marxloh standen am Mittwoch vor allem Kinder und Jugendliche bis hinter das Restaurant Hanzade Schlange – und das, bevor Inhaber Gülbahar Demirbas die Tür zu seinem Imbiss aufgeschlossen hatte.

Hira (13) und Nemet (14) sind direkt nach der Schule gekommen und konnten nach vier Stunden Füße in den Bauch stehen endlich in ihre Döner beißen. Müde, aber glücklich!

Die Nachricht von der Eröffnung hatte über Instagram und Tiktok schnell die Runde gemacht. Um den Andrang bewältigen zu können, mussten Mitarbeiter den Fußgänger-Verkehr an der Ampel zum August-Bebel-Platz regeln. Bei grün weitergehen? Fehlanzeige. Auch wenn es nach Geduldsprobe aussah: Die Wartenden hatten gute Laune, vertrieben sich die Zeit mit Selfies schießen und der Vorfreude auf das günstige Schnäppchen.

Rund 1500 Döner dürften am Eröffnungstag über die Theke gegangen sein. Es soll nicht bei diesem einen „Haus des Döners“ in Duisburg bleiben. Die Cousine von Gülbahar Demirbas plant die Eröffnung eines weiteren Filiale an der Friedrich-Wilhelm-Straße.

