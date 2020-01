Die Volkshochschule bietet im Duisburger Norden einige Italienisch- und Spanisch-Kurse an.

Duisburg-Nord. Die VHS im Duisburger Norden konzentriert sich in diesem Semester auf romanische Sprachen. Wir haben die Kurse zusammengestellt.

VHS Duisburg: Diese Sprachkurse gibt es im Norden

In diesem Semester bietet die Volkshochschule in Hamborn mehrere Sprachkurse an. Für Anfänger und Fortgeschrittene gibt es gleich mehrere Italienisch- und Spanischkurse. Wir haben sie zusammengestellt. Genauere Informationen über die Kurse, die Teilnahmebedingungen und die Preise gibt es im Internet auf www.vhs-duisburg.de oder unter 0203/2832616.

Angela Scapati bietet im Berufskolleg auf der Walther-Rathenau-Straße 10 drei Italienischkurse auf dem Niveau A1 an, einen für komplette Anfänger und einen für Fortgeschrittene. Immer montags, vom 3. Februar bis zum 18. Mai, treffen sich die Anfänger um 18.30 Uhr. Mittwochs um 18.30 sind dann die Fortgeschrittenen dran. Einen weiteren A1-Kurs ohne Einschränkungen gibt es immer donnerstags ab 18.30 Uhr. Dieser Kurs beginnt erst am 20. Februar.

Italienisch Niveau A2

Für Fortgeschrittene geht es im Niveau A2 weiter. Die Gruppe trifft sich vom 6. Februar bis zum 14. Mai immer donnerstags um 19 Uhr in der VHS Hamborn, Parallelstraße 7.

Italienisch Niveau B1

Für sichere Italienischsprecher bietet die VHS vom 3. Februar bis zum 18. Mai immer montags ab 18.30 Uhr einen Kurs des Niveaus B1 auf der Parallelstraße 7 an.

Italienisch Niveau B2

Wer noch weiter ist, kann seine Sprachkenntnisse in einem Konversationskurs auf die Probe stellen. Immer mittwochs, vom 5. Februar bis zum 13. Mai, trifft sich der Kurs um 18.30 Uhr in der VHS auf der Parallelstraße 7.

Für Spanischanfänger ohne Vorkenntnisse gibt es vom 3. Februar bis zum 18. Mai immer montags ab 18.30 Uhr einen Anfängerkurs in Spanisch in der VHS auf der Parallelstraße 7. Ebenfalls auf diesem Niveau bewegt sich ein Kurs vom 5. Februar bis zum 13. Mai, immer mittwochs ab 19.45 Uhr im Berufskolleg auf der Walther-Rathenau-Straße 10.

Spanisch Niveau A2

Ein Level höher geht der Spanischkurs des Niveaus A2 vom 5. Februar bis zum 13. Mai. Immer mittwochs ab 18 Uhr trifft sich der Kurs im Berufskolleg auf der Walther-Rathenau-Straße 10.