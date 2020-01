VHS Duisburg: Diese Kultur-Kurse gibt es 2020 im Norden

Im Februar beginnt das neue Volkshochschulsemester in Duisburg, und auch in den Nord-Stadtteilen wird eine Menge geboten. Wir haben die Kurse aus dem Themenbereich Kultur zusammengestellt.

Literatur in Walsum

Vom 7. Februar bis zum 22. Mai trifft sich der Literaturkreis immer freitags um 10.30 Uhr in der VHS Schulstraße, Schulstraße 7, um über je ein literarisches Werk zu sprechen. Besprochen werden Klassiker und Neuerscheinungen gleichermaßen. Die Teilnahme kostet 69 Euro.

Afrikanisches Trommeln

Kursteilnehmer und Leiter Alpha R. Kruse (3. von links) musizieren zusammen auf afrikanischen Bongo-Trommeln. Foto: Mark KEPPLER

Zweimal können sich Musikfans in Walsum in die Kunst des afrikanischen Trommelns einführen lassen. An den Wochenenden des 7. und 8. März und des 6. und 7. Juni geht es in der VHS Schulstraße, Schulstraße 7, jeweils von 11 bis 17.30 Uhr um die speziellen Trommeltechniken und Rhythmen des Kontinents. Gemeinsam erarbeiten Anfänger und Fortgeschrittene Arrangements mit Begleittrommeln, Solos und Gesang. Zusätzlich gibt es auch einen gesonderten Kurs für fortgeschrittene Trommler. Für alle Kurse gilt: Wer keine eigene Trommel hat, meldet sich eine Woche vor Kursbeginn unter 0162 9268935 bei Kursleiter Alpha R. Kruse.

Ebenfalls in der VHS Schulstraße treffen sich Trommelfans immer freitags um 19.30 Uhr, vom 7. Februar bis zum 26. Juni. Der Kurs richtet sich an Teilnehmer der Trommelwochenenden oder fortgeschrittene Trommler, die regelmäßig üben wollen.

Irischer, schottischer und afrikanischer Tanz

Am irischen Stepptanz können sich Anfänger am Wochenende des 14. und 15. März versuchen. Jeweils von 10 bis 15.30 Uhr lernen die Teilnehmer in der VHS Schulstraße, Schulstraße 7, die grundlegenden Fußtechniken und erarbeiten gemeinsam eine kleine Choreographie. Die Teilnahme kostet 40 Euro.

Nord Anmeldung für VHS-Kurse In der Regel müssen sich Interessenten für jeden Kurs im Vorfeld anmelden. Genauere Informationen über die Kurse, die Teilnahmebedingungen und die Preise gibt es im Internet auf vhs-duisburg.de oder unter 0203/2832616. In den nächsten Tagen gibt es noch einen Überblick über weitere Kurse der VHS im Duisburger Norden.

Zwei Kurse, für Anfänger und Fortgeschrittene, beschäftigen sich mit schottischem Tanz. Vom 4. Februar bis zum 12. Mai treffen sich die Gruppen um 18.45 (Anfänger) und 20.15 Uhr (Fortgeschrittene) in der Turnhalle der GGS Humboldtstraße, Humboldtstraße 8. Die Fortgeschrittenen vertiefen ihr Können so weit, dass sie auch auf schottischen Tanzbällen mittanzen können. Die Teilnahme kostet jeweils 69 Euro

Am Samstag, 21. März, können sich Tanzfans um 13 Uhr zu Live-Trommelmusik am afrikanischen Tanz versuchen. In der Turnhalle der GGS Humboldtstraße, Humboldtstraße 8, stehen Spaß und die Freude am tänzerischen Ausdruck im Mittelpunkt. Die Teilnahme kostet 27 Euro, der Veranstalter empfiehlt, bequeme Kleidung, ein Wechselshirt und Getränke mitzunehmen.

Mischtechniken

Um Mischtechniken, also das künstlerische Arbeiten mit Acrylfarbe und einem weiteren Material, geht es am Wochenende des 25. und 26. April. Um 14 Uhr am Samstag und um 10 Uhr am Sonntag lernen die Teilnehmer in der VHS Hamborn, Parallelstraße 7, Acrylfarbe mit Wachsstiften, Pastellkreide und anderem zu kombinieren. Der Kurs kostet 30 Euro, die Teilnehmer müssen die erforderlichen Materialien mitbringen.

Bilder „malen“ mit der Fotokamera, Grundlagen und Studiofotografie

Grundlagen der Fotografie können bei der VHS ebenso gelernt werden wie künstlerisches „Lightpainting“. Foto: Tanja Pickartz

Zwei Mal, an den Wochenenden des 7. und 8. März und des 20. und 21. Juni, lernen Fotofans die Grundlagen der digitalen Fotografie. In der VHS an der Parallelstraße 7 geht es jeweils von 10 bis 17 Uhr um wichtige und überflüssige Einstellungen und Automatiken an der Kamera. Die Kurse kosten je 69 Euro, Teilnehmer müssen ihre eigene Kamera, geladene Akkus und die Bedienungsanleitung mitbringen.

Lightpainting bedeutet, mit einer Lichtquelle und Dauerbelichtung der Kamera auf einem Foto zu „malen“. Am Samstag. 14. März, lernen die Teilnehmer ab 18.30 Uhr im Landschaftspark, Emscherstraße 71, die Grundlagen und spezielle Kniffe der Technik. Der Kurs kostet 27 Euro, eine eigene Spiegelreflexkamera und eine Taschenlampe müssen mitgebracht werden. Stative und weitere Leuchtmittel können ausgeliehen werden. Am gleichen Ort gibt es am Wochenende des 23. und 24. Mai jeweils ab 10 Uhr einen Workshop speziell zur Freiluft-Fotografie. Die Teilnahme kostet 49 Euro.

Fotos in Studioqualität – zuhause selbst gemacht. Wie das geht, lernen Kursteilnehmer bei einem Workshop am Wochenende des 15. und 16. August in der VHS in Hamborn, Parallelstraße 7. Jeweils um 10 Uhr geht es um Grundlagen der Lichttechnik und mehr. Die Teilnahme kostet 59 Euro, Teilnehmer müssen ihre eigene Kamera, geladene Akkus und die Bedienungsanleitung mitbringen.