VfL Bochum: Duisburger Traditionsunternehmen wird Partner

Duisburg/Bochum. Pünktlich zum Saisonstart der Fußballbundesliga verkündet der VfL Bochum nun einen neuen Partner. Es ist ein Traditionsunternehmen aus Duisburg.

Zum Saisonstart der Fußball-Bundesliga gibt es jetzt Rheinfels Quelle, das Duisburger Mineralwasser, im Bochumer Ruhrstadion: Der VfL Bochum 1848 und die Stadionbetreiber haben mit Rheinfels Quelle einen neuen Partner.

Ab sofort gibt es Rheinfels Quelle vom Traditionsunternehmen Hövelmann aus Duisburg-Walsum an allen Stadion-Kiosken und im VIP-Bereich.

„Natürlich werden auch die Spieler samt ihrer Betreuer sowie alle Mitarbeiter des VfL Bochum 1848 mit unserem natürlichen Mineralwasser versorgt“, so Hövelmann-Geschäftsführer Edmund Skopyrla. Er freut sich, mit dem VfL Bochum einen „weiteren Traditionsverein“ als Partner gewonnen zu haben. Das Familienunternehmen ist ein langjähriger Sponsor und Unterstützer des MSV Duisburg.

In Bochum will es ab sofort mit seiner Marke Rheinfels Quelle im Ruhrstadion und auf den verschiedenen Informationskanälen des Vereins Flagge zeigen. Dem VfL ist es laut Tim Jost aus der Geschäftsführung wichtig, „einen regional verankerten Partner an unserer Seite“ zu wissen.

Die Hövelmann-Gruppe sieht in der Partnerschaft mit dem VfL Bochum „den Grundstein für eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft gelegt“.

