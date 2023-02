Umbau des Hamborner Altmarkts: Was wünschen sich die Bürger?

Alt-Hamborn. Mit einer Beteiligungswerkstatt startet die Umgestaltung des Altmarks in Duisburg-Hamborn. Was Bürger von der Veranstaltung erwarten können.

Die Umgestaltung des Altmarkts in Hamborn ist ein wichtiges Teilprojekt des Modellvorhabens „Stark im Norden“. Hier fällt noch in diesem Monat der Startschuss: Die Stadt lädt Interessierte am Donnerstag, 23. Februar, von 18 bis 20 Uhr in den Ratskeller Hamborn (Duisburger Straße 213) zu einer ersten Bürgerbeteiligung ein. Außerdem wird sich das erst unlängst verpflichtete Quartiersmanagement erstmals der Öffentlichkeit vorstellen.

In der sogenannten Beteiligungswerkstatt werden die Teilnehmer zunächst über die geplante Umgestaltung des Markplatzes und der angrenzenden Bereiche, darunter die Fußgängerzone und die Außenanlage der Volkshochschule, informiert. Bürgerinnen und Bürger haben im Anschluss die Möglichkeit, ihre Ideen sowie erste Anregungen einzubringen.

Duisburger können ihre Ideen für den Altmarkt einbringen

Um möglichst viele kreative Ideen für die Umsetzung dieser Maßnahme zu bekommen und die bestmögliche Lösung zu finden, soll ab Sommer ein freiraumplanerischer Wettbewerb stattfinden. In diesem Planungswettbewerb werden mehrere Landschaftsarchitekturbüros Entwürfe für den Marktplatz und sein Umfeld erarbeiten.

Der beste Entwurf, den eine Jury aus Experten aus den Bereichen Landschaftsarchitektur, Verwaltung und Politik küren wird, soll Grundlage für die Neugestaltung sein. Vor dem Start des Wettbewerbs sind die Bürgerinnen und Bürger aus Hamborn sowie alle vor Ort tätigen Akteure gefragt, Ideen und Erfahrungen einzubringen. Diese können in die Auslobung der Wettbewerbsaufgabe einfließen.

