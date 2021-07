Die Fähre pendelt trotz Hochwasser wieder täglich zwischen Duisburg-Walsum und Rheinberg-Orsoy. Denn der Rheinpegel ist unter 9,60 Meter gefallen, so dass das Schiff wieder in Walsum anlegen kann.

Unwetter Trotz Hochwasser: Rheinfähre Walsum ist wieder in Betrieb

Duisburg-Walsum. Nach den starken Regenfällen stieg der Rheinpegel, die Fähre zwischen Duisburg-Walsum und Orsoy musste pausieren. Jetzt pendelt sie aber wieder.

Sein frisch gestrichenes Schiff konnte Fährmann Dirk Nowakowski jetzt doch noch am Wochenende präsentieren. Zwar musste seine Rheinfähre „Glück Auf“ am vergangenen Freitag und Samstag zunächst den Betrieb einstellen, weil der Fluss für den tiefliegenden Anleger in Walsum zu viel Wasser führte. Doch sie pendelt seit Sonntag wieder täglich zwischen Duisburg-Walsum und Rheinberg-Orsoy. „Wir fahren wieder. Trotz Hochwasser, da der Pegel ja gefallen ist“, freut sich Nowakowski.

Bis zu einem Pegel von circa 9,60 Meter könne er mit der Fähre für Pendler und Ausflügler übersetzen. Am Montagmorgen, 19. Juli, lag dieser bei 8,55 Metern.

Derzeit, im Sommer, fährt das Schiff montags bis freitags von 6.15 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.

Aktuelle Informationen über Hochwasser und den Betrieb gibt es auf der Facebook-Seite oder übers Bordtelefon 0151 62466936.

