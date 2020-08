Trotz Gebäudeschäden: Meidericher Kirche bald wieder offen

Die evangelische Kirche Auf dem Damm in Duisburg-Meiderich musste wegen Rissen im Gebäude geschlossen werden. Ab Sonntag ist sie wieder geöffnet, während die Untersuchung der Schäden weiterläuft.

Duisburg-Mittelmeiderich. Trotz Rissen in Boden und Säulen wird die evangelische Kirche in Mittelmeiderich am Sonntag wieder geöffnet. Die Ursachenforschung läuft weiter.

Die evangelische Kirche in Mittelmeiderich wird am kommenden Sonntag erstmals seit zwei Monaten wieder geöffnet. Wie der Evangelische Kirchenkreis Duisburg mitteilt, wurden die im Gebäude aufgetretenen Schäden durch einen Statiker überprüft. Das habe ergeben, dass derzeit keine Bedenken bezüglich der Sicherheit bestehen. Als Erstes sollen dort die Konfirmationsgottesdienste am Sonntag stattfinden.

Untersuchung durch Experten von Landeskirchenamt und Stadt Duisburg

Ende Juni musste die Kirche Auf dem Damm bis auf Weiteres geschlossen werden. Risse im Boden, an den Emporen und in tragenden Säulen gaben der Gemeinde Rätsel auf. Pfarrerin Monika Gebhart und Pfarrer Frank Hufschmidt sprachen Ende Juli von der Kirche als „Forschungsstation“. In der Folge mussten Gottesdienste verlegt und die charakteristischen bunten Fenster ausgebaut werden.

Die Untersuchungen zur Schadensursache laufen noch. Wann die aufgetreten Schäden beseitigt werden, ist ebenfalls noch zu klären. An den Untersuchungen beteiligt sind unter anderem Experten vom Landeskirchenamt und von der städtischen Denkmalbehörde. Die Fachleute erforschen nun alle Bewegungen des Gebäudes, besonders im Blick haben sie das in der Kirche verarbeitete Holz und den Fußboden. Dieser Prozess wird sich voraussichtlich bis ins kommende Jahr ziehen.

Auch der Kirchenvorplatz in Meiderich ist derzeit eine Baustelle

Auf die Bauarbeiten auf dem Kirchenvorplatz hat das laut der Gemeinde keine Auswirkungen. Der Platz wird aktuell erneuert. Bis zum Jahresende sollen ein neuer Boden, eine neue Beleuchtung und zahlreiche Sitzgelegenheiten den Kirchplatz wieder zu einem Ort machen, der die Menschen im Stadtteil zum Verweilen einlädt.

Presbyterium und Gemeindeglieder freuen sich aber nun, wieder in ihrer eigenen Kirche Gottesdienste feiern zu können. Diese finden derzeit mit einem Schutz- und Hygienekonzept statt, betont noch einmal der Evangelische Kirchenkreis. Vorherige Anmeldungen im Gemeindebüro sind nur für die Konfirmationsgottesdienste am 30. August um 11 und 14 Uhr nötig (0203 4519622). Unter dieser Rufnummer und unter www.kirche-meiderich.de gibt es auch weitere Informationen zum Corona-Schutzkonzept.

