Die Stadtwerke Duisburg AG bezieht das Trinkwasser für den Norden und Homberg aus Haltern. Wegen eines Probebetriebs im dortiger Wasserwerk kann das Wasser in diesen Stadtteilen bald leicht nach Chlor riechen.

Stadtwerke Trinkwasser in Duisburg kann nach Chlor riechen – der Grund

Duisburg. Im Duisburger Norden und in Homberg kann das Wasser demnächst leicht nach Chlor riechen. Das berichten die Stadtwerke zu den Hintergründen.

Die Stadtwerke Duisburg weisen in einer Mitteilung darauf hin, dass das Trinkwasser in den Stadtteilen nördlich der Ruhr und in Homberg nach Chlor riechen könnte. Dies sei kein Anlass zur Besorgnis, denn die Qualität sei dadurch nicht beeinträchtigt. Das Wasser müsse auch nicht abgekocht werden.

Der Hintergrund: Das Trinkwasser für Duisburg kommt aus unterschiedlichen Quellen. Südlich der Ruhr stammt es aus eigenen Wasserwerken in Wittlaer und Bockum. Für den Norden beziehen die Stadtwerke es aus dem Wasserwerk Haltern der Gelsenwasser AG.

Trinkwasser im Duisburger Norden könnte am 22. November nach Chlor riechen

Gelsenwasser hat die Stadtwerke nun darüber informiert, dass am 22. November die Chloranlage im Wasserwerk Haltern probeweise in Betrieb genommen wird. Das geschehe turnusmäßig zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit. Dadurch kann ein Chlorgeruch entstehen, den in erster Linie empfindliche Personen bemerken könnten.

Weitere Informationen und Wissenswertes zur Trinkwasserversorgung gibt es auf www.stadtwerke-duisburg.de.

