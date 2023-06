Thyssenkrupp: Leitungsarbeiten – in Duisburg wird es laut

Duisburg. Thyssenkrupp führt ab sofort in Duisburg-Beeck Instandsetzungsarbeiten an einer Dampfleitung für Kraftwerke durch. Was die Anwohner erwartet.

Thyssenkrupp führt ab sofort Instandsetzungsarbeiten an einer Versorgungsleitung im Duisburger Norden durch. Wie der Stahlkonzern am Freitagmorgen mitteilt, handelt es sich um die Dampfverbundleitung zwischen den Kraftwerken in Hamborn und Ruhrort. Diese Arbeiten betreffen einen Leitungsabschnitt in Beeck, der zwischen dem Kleingartenverein „Am Beeckbach“ und dem Hundeplatz außerhalb des Werkgeländes verläuft. Sie werden voraussichtlich am Montag, 19. Juni, beendet.

Für die Instandsetzung muss die Dampfleitung zunächst außer Betrieb gesetzt und nach Abschluss der Arbeiten reaktiviert werden. Die Fachleute im Konzern rechnen dabei mit starken Wasserdampfschwaden und mit Lärm, genauer mir lautem Zischen, an mehreren Stellen. „Gefahr für Mensch und Umwelt besteht nicht“, betont Thyssenkrupp.

Die Dampfleitung ist circa vier Kilometer lang und hat einen Durchmesser von einem halben Meter. Sie ist wichtig bei der Erzeugung von Strom und Prozesswärme im Hüttenwerk. Denn so gelangt Prozessgas aus der Stahlproduktion zum Ruhrorter Kraftwerk. Daraus wird demnach ressourcenschonend Strom für die Produktionsanlagen von Thyssenkrupp Steel hergestellt, die wiederum circa 20.000 Haushalte am rechten und linken Niederrhein mit Fernwärme versorgen.

Der Stahlkonzern sei bemüht, „die Unannehmlichkeiten für die unmittelbare Nachbarschaft so gering wie möglich halten“ und bittet um Verständnis. Zusätzlich ist die Werkfeuerwehr über die Arbeiten informiert. Anwohner können sich dort melden, wenn sie Außergewöhnliches bemerken oder beobachten: 0203 52-41212.

